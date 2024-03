Los Republicanos franceses rechazan la reelección de Von der Leyen porque es "la candidata de Macron"

Los Republicanos, el principal partido del centro-derecha en Francia, ha anunciado este miércoles que no respaldará la candidatura de Ursula von der Leyen para repetir al frente de la Comisión Europea por su cercanía con el actual presidente galo, Emmanuel Macron. "Encarna la deriva tecnócrata de la UE, es la candidata de Macron", ha anunciado el líder de Los Republicanos, Éric Ciotti, que ha expresado en una carta al jefe del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, su "firme" oposición a la conservadora alemana. Ciotti, que participa en la reunión del PPE en Bucarest, ha señalado que Von der Leyen no era la candidata oficial de los populares en las elecciones de 2019 y que fue precisamente la oposición de Macron al método del 'spitzenkandidat' --un candidato único por cada familia política europea-- la que le permitió salir elegida. De hecho, ha recordado que en octubre de 2023 la actual jefa del Ejecutivo comunitario acudió como "invitada de honor" a un evento del partido del presidente de Francia. "Candidata del señor Macron y no de la derecha, ha dejado que la mayoría europea se desvíe continuamente a la izquierda" en cuestiones como política nuclear o inmigración, ha añadido. Von der Leyen anunció a mediados de febrero su candidatura para un segundo mandato, en un acto conjunto con el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), y tiene los respaldos públicos de los partidos gobernantes en Grecia y Polonia. El congreso de Bucarest llega sin ningún otro candidato alternativo sobre la mesa, después de que el 21 de febrero concluyesen los plazos. En cualquier caso, y una vez celebradas las elecciones europeas --del 6 al 9 de junio--, será el equilibrio de fuerzas y las negociaciones entre Estados los que determinen el reparto de los principales puestos de poder dentro de la estructura de la UE. A mediados de junio está prevista una cumbre de líderes extraordinaria.