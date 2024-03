Las mujeres españolas prefieren estar soltera que estar en una relación que no las complementa

Hoy en día las mujeres ya no están buscando lo mismo que antes en sus relaciones amorosas y ahora tienen más claro lo que quieren en una persona. Cada vez hay más mujeres que se adentran en el mundo de las citas online, ya que facilitan la posibilidad de conocer a mucha más gente y encontrar a alguien que encaje con lo que realmente buscan. Según datos de Seeking, la plataforma de citas de lujo fundada en el 2006, las mujeres españolas ya no quieren relaciones a largo plazo, a menos que la relación genuinamente aporte algo a sus vidas. La compañía actualmente cuenta con 6,7 millones de mujeres registradas en Europa, de las cuales 340 mil se encuentran en España. De éstas, tan solo el 12% buscan una relación seria, un dato un poco más bajo en comparación a la media europea que se sitúa en el 14%. Por el contrario, el 13.7% de las mujeres españolas y el 17.3% en la UE expresan preferencia por relaciones casuales. En cuanto a la idea de formar una familia, únicamente el 1.92% de las españolas desean tener hijos, comparado con el 2.7% de las mujeres en Europa que desean una familia. Las usuarias en Seeking dedican un total de 15 minutos por sesión dentro del sitio. Asimismo, sorprendentemente tan solo el 30% de las mujeres inician las interacciones con un mensaje. En concreto, la plataforma registra aproximadamente 490 mil mensajes diarios enviados por mujeres y 580 mil por hombres. ¿CÓMO ES EL PERFIL DE LAS MUJERES EN SEEKING? El rango de edad de las mujeres que utilizan Seeking está entre los 21 y 49 años, siendo la edad promedio 27 años. En relación con el nivel educativo, un 80% de las usuarias en Europa tienen una educación superior y el 10% de las mujeres en España y Europa cuentan con un postgrado. De acuerdo con información proporcionada por el sitio de citas, las españolas tienen una mejor aceptación hacia los hombres que fuman, así como mayor flexibilidad con aquellos que tienen hijos. No sucede lo mismo con las mujeres europeas que tienen preferencia por hombres no fumadores y que no tengan hijos. Finalmente, las etiquetas más populares que escogen las usuarias antes de buscar pareja, tanto en España como en Europa, son perfiles con un estilo de vida activo, priorizando las conexiones emocionales y que sean atentos. Sitios de citas como Seeking se convierten en una herramienta que permite a las mujeres encontrar a una pareja que cumpla con los estándares que tanto tiempo llevan buscando en una persona. A medida que el ámbito digital continúa moldeando el romance moderno, estas plataformas nos dan una idea de cómo han cambiado los deseos y aspiraciones que impulsan el comportamiento de citas contemporáneo en las mujeres.