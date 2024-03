Las autoridades de Gaza elevan a más de 30.700 los muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en más de 30.700 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista. "El balance de la agresión israelí asciende a 30.717 mártires y 72.156 heridos desde el 7 de octubre", ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han registrado "nueve masacres" que han dejado 86 fallecidos y 113 heridos. Así, ha subrayado que un número indeterminado de víctimas "siguen bajo los escombros o tiradas en las carreteras" y ha señalado que "la ocupación evita que las ambulancias y los equipos de Defensa Civil lleguen a ellas", por lo que el balance de fallecidos podría ser superior. Por otra parte, ha denunciado que "la ocupación israelí ha asesinado de forma deliberada a 348 trabajadores sanitarios y ha arrestado a otros 269, encabezados por los directores de los hospitales de Jan Yunis y el norte de Gaza", en medio del colapso del sistema sanitario del enclave y el ahondamiento de la gravísima crisis humanitaria en Gaza a causa de la ofensiva israelí. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Sanidad gazatí, Ashraf al Qidra, ha especificado que entre los fallecidos desde el inicio de la ofensiva figuran al menos 18 niños muertos por "desnutrición y deshidratación". "La hambruna en el norte de Gaza ha alcanzado niveles letales, especialmente para niños, embarazadas y pacientes crónicos", ha alertado. "La hambruna se está profundizando y causará miles de muertos si no se detiene la agresión y no entra inmediatamente ayuda humanitaria y médica", ha señalado Al Qidra, que ha agregado que "la ocupación israelí comete de forma deliberada masacres y horribles y sucesivas contra miles de hambrientos en el norte de Gaza". "Pedimos a la comunidad internacional que use todas las herramientas de presión para garantizar un fin inmediato de la agresión israelí", ha reseñado, al tiempo que ha solicitado a Naciones Unidas que "adopte medidas urgentes para evitar una catástrofe humanitaria y sanitaria, especialmente en el norte de Gaza". Israel lanzó su ofensiva contra el enclave tras los citados ataques de Hamás, que dejaron 1.200 muertos y 240 secuestrados. A estos balances de víctimas se suman más de 400 palestinos muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques ejecutados por colonos.