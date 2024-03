La viuda de Navalni pide a la población salir a la calle con motivo de las elecciones para protestar contra Putin

Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalni, que murió el pasado 16 de febrero cuando se encontraba encarcelado en una prisión de una zona remota del Ártico, ha pedido este miércoles a la población rusa salir a la calle con motivo de las elecciones previstas para el próximo mes de marzo para protestar contra el presidente, Vladimir Putin. "Todo el mundo debe sumarse a este movimiento. Persuadid a los demás para que vayan. Si llegamos a la vez, nuestra voz será más fuerte", ha indicado en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. Así, ha convocado una protesta para las 12.00 (hora local) del 17 de marzo bajo el nombre de 'Mediodía contra Putin'. "Esto no es una elección: Putin no será en ningún caso un presidente legítimo, ni para ti ni para mí, ni para nadie en el mundo entero". "El 17 de marzo podemos vernos y ver que somos muchos y que somos fuertes", ha aseverado. Dos semanas antes de su muerte, Navalni había instado también a los ciudadanos rusos a salir a manifestarse durante las elecciones. "Será una verdadera protesta de toda Rusia que tendrá lugar no solo en cada ciudad, sino en cada distrito de cada ciudad. Acción política en el mundo real, no en Internet", dijo entonces en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram. En este sentido, subrayó que el plan combina la protesta y el activismo "a través de la acción" mediante la presencia física y la "solidaridad con quienes estén en los colegios electorales". El equipo de Navalni ya había presentado su estrategia para las elecciones presidenciales rusas. En particular, pidieron una campaña masiva contra Putin. En su opinión, "hacer campaña es más importante que votar" porque "de poco servirá votar si nadie sabe de tu voto".