La ONU alerta del "potencial de violencia" si las elecciones "no son gestionadas de forma cuidadosa"

El jefe de las operaciones de paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, ha advertido de que las elecciones previstas para finales de este año en Sudán del Sur harán frente a "una infinidad de factores" y ha advertido de que, "si no son gestionadas de forma cuidadosa, existe un potencial de violencia con consecuencias desastrosas" para el país africano y la región. Lacroix ha resaltado que "tal y como están las cosas, Sudán del Sur no está preparado para unas elecciones". "Hay que hacer mucho", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que "aún es posible que haya elecciones creíbles antes de que termine el periodo de transición" si las partes muestran voluntad política e invierten los recursos necesarios para sacar adelante la votación. Así, ha recalcado que el acuerdo de paz de 2018 "sigue siendo el único marco viable para lograr paz y estabilidad en Sudán del Sur" y ha incidido en que "es momento de que todos se unan para avanzar sobre este logro". "A pesar de las carencias en su aplicación, el acuerdo de paz supuso un periodo de estabilidad a nivel nacional y llevó a rivales que lucharon dos guerras civiles a la mesa de conversaciones, permitiendo que formara un Gobierno de Unidad Nacional. Para ello, ha reclamado al Gobierno de unidad que entregue fondos a las instituciones de transición, que alcance decisiones políticas para cerrar los acuerdos de seguridad y el proceso de revisión de la Constitución. De esta forma, también ha solicitado a las autoridades que garanticen unas condiciones de igualdad para todos los participantes en las elecciones, así como un espacio cívico y político mucho más abierto del existente en estos momentos. "La legitimidad a través de las elecciones sólo puede lograrse si el pueblo de Sudán del Sur cree que sus voces van a ser escuchadas", ha argumentado. "La celebración de unas elecciones pacíficas y la aplicación de sus resultados debe ser un objetivo estratégico para todo los actores", ha dicho, antes de recordar que la situación económica "ha intensificado las luchas por los recursos y ha derivado en un elevado desempleo que afecta particularmente a los jóvenes". Por último, ha reseñado que el país africano ha sido también escenario de una serie de luchas políticas en el seno de la élite gobernante, así como de un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, especialmente en el norte y el centro del país, a lo que se suma la crisis derivada de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que han derivado en una oleada de refugiados hacia países de la región, incluido Sudán del Sur. Las palabras de Lacroix han llegado después de que el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), el principal grupo opositor y antiguo grupo rebelde, anunciara que boicoteará las elecciones previstas para diciembre argumentando que no se están cumpliendo las cláusulas del acuerdo de 2018. El presidente sursudanés, Salva Kiir, ha asegurado en varias ocasiones que las elecciones se celebrarán a tiempo esta vez, tras varios aplazamientos por los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz, firmado por él y por el líder del SPLM-IO y ahora vicepresidente primero del país, Riek Machar. MUERTE DE UN MIEMBRO DE LA UNMISS Por otra parte, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha condenado el asesinato de un miembro de su personal en la localidad de Abiemnhom, cerca de la frontera con el estado de Abyei, en disputa entre Sudán y Sudán del Sur. Así, ha detallado que el fallecido, identificado como Charles Kiir Gone, era un operador de vehículos pesados que trabajaba para la misión de pacificación en Wau. Murió en un ataque contra la vivienda de uno de sus familiares en la que se encontraba en ese momento. "Estamos impactados y entristecidos por el asesinato de nuestro colega y ofrecemos nuestras sinceras condolencias a sus seres queridos por esta trágica pérdida", ha dicho el representante especial de la ONU en Sudán del Sur y jefe de la UNMISS, Nicholas Haysom. "Este incidente ilustra la real y existente amenaza a la vida de las tropas de pacificación de la ONU que apoyan a Sudán del Sur en su camino hacia la paz, así como la de los miembros de las comunidades a las que servimos", ha explicado, antes de pedir a las autoridades que "investiguen este crimen atroz y hagan todo lo posible para detener y llevar a los responsables ante la Justicia".