Juan Gómez-Acebo, todos los detalles sobre su nuevo amor, Teresa Vérez

El repentino fallecimiento de Fernando Gómez-Acebo a los 49 años el pasado 1 de marzo dejaba completamente desolada a toda su familia, especialmente a sus cuatro hermanos -Simoneta, Juan, Bruno y Beltrán-, a los que veíamos este fin de semana dar su último adiós al hijo menor de la infanta Pilar, que llevaba varias semanas ingresado a causa de una grave infección pulmonar que finalmente no pudo superar. Una capilla ardiente a la que no quisieron faltar los Reyes Felipe y Letizia, la Reina Sofía, Irene de Grecia, la infanta Elena o la infanta Margarita entre otras personalidades, que acaparon todos los flashes y provocaron que en su momento no cayésemos en la cuenta de que uno de los sobrinos del Rey Juan Carlos, Juan Gómez-Acebo -que cuenta con un innegable parecido físico a don Juan, padre del Emérito- vuelve a estar enamorado y eligió el último adiós a su adorado hermano para presentar 'oficialmente' a su nueva pareja. Una arquitecta llamada Teresa Vérez, como ha revelado '¡Hola!' en exclusiva, y con la que llegó cogido de la mano al tanatorio de Tres Cantos para velar a Coco, como llamaban cariñosamente a Fernando desde que era niño. Aunque se desconoce cuándo iniciaron su relación, la publicación asegura que ya residen juntos en Miami, donde ella posee un estudio de arquitectura y donde Juan, que es el único artista de la familia del Rey Felipe -ha expuesto sus obras en España y en otros países como Portugal- decidió quedarse a vivir tras su separación de Winston Holmes Carey para estar cerca de su hijo Nicolás. El segundo hijo de la infanta Pilar y la estadounidense se convirtieron en padres en 2013 y meses después contraían matrimonio en una boda íntima celebrada en el consulado español de Miami. Sin embargo, cinco años después de darse el 'sí quiero' emprendían caminos separados, y Juan optaba por instalarse definitivamente en la ciudad estadounidense por su pequeño, que actualmente tiene 11 años. El artista lleva una vida alejada de los focos y al igual que el resto de sus hermanos, ha hecho de la discreción su máxima, pero con motivo del último y doloroso adiós a Fernando hemos conocido a su nueva pareja, con la que ha recuprado la ilusión tras su separación de Winston Holmes en 2019.