Google mejora su algoritmo para priorizar el contenido "más útil" y reducir el spam en los resultado de búsqueda

Google ha anunciado una serie de cambios que ha realizado en su algoritmo de Búsqueda para mejorar la calidad y la utilidad de sus resultados, para priorizar en ellos el contenido más útil y reducir la presencia de 'spam'. La compañía ha explicado que hace tiempo que dispone de políticas y sistemas automatizados para acabar con el contenido basura y que trabaja en formas de neutralizar "tácticas emergentes" con las que actores maliciosos buscan "engañar" sus resultados con contenido de baja calidad. Con ello, ha recordado que, desde que comenzó a ajustar sus sistemas de clasificación para reducir el contenido inútil, los ha ido perfeccionando, lo que les ha ayudado a "comprender mejor si las páginas web no son útiles, tienen una mala experiencia de usuario o sienten que fueron creadas para motores de búsqueda, en lugar de personas". A fin de reducir el contenido 'spam', ha modificado su algoritmo e introducido un sistema de clasificación de calidad mejorada, que garantiza que se muestre "la información más útil en la web" y se reduzca el contenido no original en los resultados de búsqueda, según un comunicado. Por otra parte, ha comentado que está actualizando sus políticas de 'spam' para mantener el contenido de menor calidad -como sitios web caducados o repositorios de 'spam'- fuera de la Búsqueda de Google. La compañía cree que estas actualizaciones reducirán la cantidad de contenido de baja calidad en la Búsqueda y enviarán más tráfico a sitios útiles y de alta calidad; unos esfuerzos con los que espera reducir el contenido no original en un 40 por ciento. En este sentido, ha reconocido que a pesar de que sus sistemas de clasificación evitan que muchos contenido de baja calidad obtengan una clasificación alta en la Búsqueda, estas actualizaciones le permitirán "tomar medidas más específicas" según sus políticas de 'spam'. Así, ha mencionado algunos de los escenarios que pretende abordar con estas actualizaciones, como atajar los métodos de creación de contenido 'spam' a escala, que son más sofisticados, así como controlar los llamados abusos de reputación. Esto sucede cuando un tercero publica contenidos considerados de poca trascendencia en un sitio web con clasificación alta en la Búsqueda para aprovecharse de la situación y engañar a los usuarios. En este sentido, ha explicado dará dos meses a los propietarios de la página web para lleven a cabo los cambios correspondientes antes de su entrada en vigor, el 5 de mayo. Por último, ha explicado que, ocasionalmente, los dominios web caducados se compran y reutilizan con la intención de mejorar la clasificación de búsqueda de baja calidad o no original. Por ello, ha indicado que está "trabajando arduamente" para mantener estos dominios lejos de los resultados de búsqueda destacados.