Filipinas descarta invocar el tratado de defensa mutua con EEUU tras el incidente con China

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha descartado este miércoles el tratado de defensa mutua con Estados Unidos a pesar de que cuatro miembros de la Marina de Filipinas resultaron heridos tras colisionar con un buque de la Guardia Costera de China cerca del atolón Ayungin, también conocido como Second Thomas. "No creo que sea el momento ni que haya motivos para invocar el tratado. Sin embargo, seguimos supervisando con preocupación las maniobras peligrosas llevadas a cabo contra nuestros marinos y Guardia Costera en la zona", ha aseverado, según ha recogido el portal de noticias filipino Rappler. El pacto, firmado en 1951, refleja el compromiso de ambos países a la hora de tomar medidas para defenderse mutuamente en caso de ataque armado. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha afirmado que dicho acuerdo cubre "ataques contra fuerzas filipinas, buques o aeronaves públicas, incluida la Guardia Costera, en cualquier punto del mar de China Meridional". "Esta vez, han dañado un carguero que llevaba suministros y han herido a algunos de nuestros marinos. Creo que no podemos ver esto sino como algo serio", ha aseverado antes de matizar que "esperamos poder comunicarnos para hallar una forma de que estas acciones no vuelvan a repetirse". Las autoridades filipinas, que acusan a China del incidente, han alertado de que la colisión se produjo cuando se disponían a entregar suministros a las tropas estacionadas en un buque encallado hace 24 años en las aguas en disputa. El atolón se encuentra actualmente bajo control de Filipinas, pero China ha reivindicado su soberanía, además de Taiwán y Vietnam. No obstante, se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas y a unos 190 kilómetros de la isla de Palawan. El Gobierno chino, por su parte, ha acusado a la Guardia Costera de Filipinas de "embestir deliberadamente" a sus buques en la aguas en disputa del mar de China Meridional.