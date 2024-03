Fani Carbajo nos desvela cómo está viviendo su embarazo

El pasado mes de agosto, Fani Carbajo estallaba por redes sociales al denunciar una agresión a su hijo. El joven, que estaba disfrutando en la piscina, fue reprendido por una mujer a la que estaba salpicando y sin esperarlo un hombre "con cara de psicópata" se acercó y "se tiró al agua, le agarró del cuello, lo intentó estrangular, ahogándole, dando a su amigo debajo del agua porque sentía que se ahogaba". Tras esto, la colaboradora de televisión decidió tomar medidas legales contra él por la agresión a su hijo y durante estos meses han sido muchas las mentiras que ha tenido que soportar Fani. Hoy, ha tenido lugar el juicio y hemos podido hablar con ella, que muy nerviosa, nos confesaba que "lo he pasado muy mal, me he puesto muy nerviosa porque es la primera vez que asisto a un juicio con mi hijo de estas características y yo lo único que quiero es que se haga justicia y que este hombre pague". La influencer confía en la justicia y espera que la sentencia sea favorable ya que puede demostrar todo: "Está el parte de lesiones, está el parte de lesiones del hospital donde corroboran los arañazos y le pusieron un collarín, está el parte de lesiones del dentista donde le saltaron los dos brackets y está el parte de lesiones de la fisioterapeuta donde ha tenido que ir también, y del médico por las pesadillas y la ansiedad que mi hijo ha tenido por todo esto". Independientemente de este mal trago, Fani también nos ha hablado sobre cómo está llevando su embarazo: "Muy bien, la verdad que muy bien, sí. Yo, como si no estuviera embarazada, de hecho, a veces digo ¿pero estoy embarazada? Porque es que no tengo ni náuseas, ni vómitos, ni mareos. Me paso el día cansada comiendo, pero por lo demás, la verdad que muy bien, muy feliz".