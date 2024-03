El progreso de la UE hacia la igualdad de género está amenazado por la extrema derecha, según Oxfam Intermón

El nuevo informe de Oxfam Intermón '¿Una Europa feminista?' determina "el precario" estado de las políticas de igualdad de género adoptadas recientemente por la Unión Europea (UE) y advierte de que están amenazadas por el ascenso de la extrema derecha, publicado a pocos meses de las elecciones parlamentarias europeas de junio. El informe destaca, además, los hitos como las estrategias y leyes de igualdad de género y LGBTI de la UE, incluidos los avances en el equilibrio entre la vida personal y laboral, la representación femenina en las juntas directivas corporativas y la transparencia salarial. En el Parlamento Europeo, dos de cada cinco escaños (41%) son de mujeres. Tres mujeres ocupan puestos clave en las instituciones de la UE, casi la mitad de quienes integran la Comisión son mujeres y el 35 por ciento de quienes encabezan las delegaciones europeas en los países socios son mujeres (frente al 28% en 2020). Aunque la representación de género en puestos clave de la UE ha mejorado en los últimos cinco años, el análisis de Oxfam Intermón revela que la UE no ha logrado incorporar la igualdad de género en todas sus políticas a pesar de las promesas de hacerlo. "Algunas políticas clave de Europa no tienen en cuenta las políticas de género: esto significa que ignoran las normas y roles de género y pueden reforzar la discriminación y los estereotipos basados en el género. Un buen ejemplo es el Pacto Verde de la Comisión. Es increíble que veamos un completo desprecio por los diferentes impactos que la presupuestación y las políticas pueden tener en mujeres y hombres en esta iniciativa emblemática", señala la directora de la oficina de Oxfam en la UE, Evelien van Roemburg. Otro de los temas que el informe destaca es que "la UE no ha cumplido sus compromisos de ayuda" y es que solo el 49% de la ayuda europea se dirige a abordar la desigualdad de género en todo el mundo, por debajo del compromiso del 85% que establece el III Plan de Acción de Género 2020. Además, el análisis de Oxfam Intermón sobre los patrones de votación "confirma" que los partidos de extrema derecha son los que, en general, votaron consistentemente en contra de las medidas de igualdad de género. Por el contrario, la izquierda, los Verdes y los socialistas muestran un apoyo consistente y masivo a la igualdad de género, y los partidos centristas y de derecha tradicionales tienen una posición más ambigua que varía de una política a otra. En cuanto a los derechos LGTBI, Oxfam Intermón expresa "su preocupación" por el hecho de que, si bien la Comisión Europea adoptó su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025", algunos Estados miembros de la UE, como Hungría y Polonia, no han reconocido ni protegido los derechos de las personas LGBTQIA+. De todos los países de la UE, España, según la organización, es uno de los que ha experimentado mayores avances sociales y políticos en los últimos años, impulsados especialmente desde los movimientos feministas y la sociedad civil. En ese sentido, Oxfam Intermón destaca la Ley de Cuidados anunciada para esta legislatura y pide contar con la participación de la sociedad civil para que sea "realmente eficaz".