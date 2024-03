El primer ministro de Líbano afirma que las negociaciones sobre una tregua con Israel tendrán lugar este mes

El primer ministro de Líbano, Nayib Mikati, ha afirmado este martes que las negociaciones sobre una tregua entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá tendrán lugar durante Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, que comienza este domingo. Mikati ha indicado que el acuerdo que se quiere conseguir antes de que inicie Ramadán está enfocado en la Franja de Gaza, pero "las negociaciones relacionadas con Líbano tendrán lugar durante el mes de Ramadán" y no antes. En este sentido, ha señalado que "todo el mundo está trabajando para calmar el frente sur de Líbano y avanzar hacia una estabilidad a largo plazo", mientras que el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, ha viajado al país ante la escalada de las tensiones que amenaza con convertirse en conflicto a gran escala. "Hochstein puso una propuesta sobre la mesa y el portavoz del Parlamento, Nabih Berri, está estudiándola, habrá una respuesta, pero tenemos preguntas que estamos esperando que sean respondidas por el enviado estadounidense", ha afirmado. Así, el jefe de Gobierno libanés ha manifestado que las propuestas de Hochstein "están bajo discusión", si bien ha querido matizar que "Líbano no está agrediendo" y ha pedido a Israel "que ponga fin a sus violaciones". "Si la guerra en Gaza termina, el frente sur se calmará siempre y cuando el Ejército israelí no continúe con su agresión", ha agregado. El Ejército de Israel y Hezbolá --un grupo respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- han protagonizado enfrentamientos diarios en la frontera común desde el 8 de octubre, que ha provocado bajas a ambos lados. Como consecuencia, decenas de miles de residentes de los dos países han abandonado sus hogares. El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció recientemente que aumentaría la presión militar sobre Hezbolá en respuesta a sus ataques diarios contra Israel hasta que la milicia se retirara de la frontera.