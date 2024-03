El PP acusa a Sánchez de dar "impunidad" a Puigdemont para "comprar" sus votos cuando está "acorralado" por 'caso Koldo'

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de pretender dar "impunidad absoluta" al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros "prófugos" de la Justicia, algo que ha tildado de "inconstitucional" e "inmoral". Además, ha destacado que lanza este mensaje porque "necesita" que los independentistas le mantengan en Moncloa cuando está con el "agua al cuello por la corrupción económica que acorrala" a su Gobierno, en alusión al 'caso Koldo' relativo a una presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya asegurando en una charla informal con los periodistas en su viaje a Brasil que habrá "más garantías" para los independentistas en la ley de amnistía para cubrir todos los supuestos, apuntando a un pacto inminente con Junts sobre esta norma que se debatirá este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso. Gamarra ha señalado que los españoles tienen derecho a saber qué se está negociando con los independentistas, máxime cuando, según ha dicho, este acuerdo supone pasar "de la corrupción económica, que es la trama que empieza en el Ministerio de Fomento con (el exministro)Ábalos, a la corrupción política, que es la compra a través de la impunidad a personas con nombres y apellidos" por los siete votos de Junts para "mantenerse en el poder". A su entender, esto "no solo es inconstitucional, sino que es inmoral". "Y hoy el mensaje que ha lanzado el presidente Sánchez, en un momento además en el que tiene el agua al cuello por la corrupción económica que le acorrala en su Gobierno, es que está dispuesto a darles la impunidad absoluta", ha denunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. En este sentido, ha censurado que el Ejecutivo esté dispuesto a dar a Puigdemont y a aquellos que tienen "causas pendientes con la Justicia" lo que "necesiten" y le "pidan" con tal de seguir en Moncloa, dado que el objetivo es que los independentistas "le sigan apoyando en el Gobierno de España". DICE QUE ES PARA "COMPRAR" LOS SIETE VOTOS DE JUNTS La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha admitido que "a nadie" le ha "sorprendido a estas alturas" escuchar a Sánchez decir que "les dará plenas garantías" y ha insistido en que eso "lo que significa es absoluta impunidad". Aunque ha dicho que aún no conocen los detalles de ese pacto con Junts, ha pronosticado que abarcará cualquier causa que tengan abierta esas personas "con nombres y apellidos", de forma que no tendrán que "rendir cuentas ante la justicia, ni por delitos de corrupción, ni por delitos de terrorismo, ni por ningún tipo de causa que afecta a ellos". Gamarra ha criticado que el presidente del Gobierno esté dispuesto a dar este paso aunque la mayoría de la sociedad española esté no solo en contra sino "absolutamente avergonzada" por lo que está dispuesto a hacer "en el marco de la corrupción política por comprar esos siete votos que le llevaron a la Moncloa". A su entender, ahora "necesita que con la corrupción económica llegándole hasta el cuello" que los independentistas "le mantengan en la Moncloa".