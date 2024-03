El fiscal jefe del TPI subraya que "las guerras tienen reglas" tras la orden de arresto de comandantes rusos

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha subrayado este martes que "todas las guerras tienen reglas" tras la misión de órdenes de arresto contra los oficiales militares rusos Sergei Ivanovich Kobilash y Viktor Nikolayevich Sokolov, como presuntos responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad por los bombardeos perpetrados sobre objetivos civiles en Ucrania. "He enfatizado repetidamente que los responsables de acciones que impactan a civiles inocentes o a bienes protegidos deben saber que esta conducta está sujeta a un conjunto de reglas reflejadas en el Derecho Internacional Humanitario. Todas las guerras tienen reglas. Esas reglas obligan a todos sin excepción", ha declarado. En este sentido, ha indicado que "estas leyes no pueden interpretarse de manera que carezcan de significado" y que esto se aplica a la situación en Ucrania y "con igual vigor a todas las situaciones" para las cuales su oficina tiene jurisdicción, según reza un comunicado. Khan ha agradecido el apoyo de sus socios que han permitido avanzar en la recopilación de evidencia en relación con este trabajo", en particular a la oficina del fiscal general de Ucrania, "cuyo compromiso ha sido esencial". "También seguiré buscando la cooperación de la Federación de Rusia en relación con la situación en Ucrania", ha agregado. El TPI, que ya había señalado al presidente Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos, pone el foco en esta ocasión en figuras como Kobilash, un mando de la Fuerza Aeroespacial rusa, y Sokolov, almirante de la Armada y vinculado a la flota del mar Negro. La corte, que ha examinado ataques perpetrados sobre instalaciones eléctricas entre el 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023, cree que hay indicios "razonables" para entender que los dos oficiales ordenaron la comisión de crímenes o no tomaron las medidas suficientes para evitar que estos tuvieran lugar. Estas órdenes de arresto llegan casi un año después de la dictada contra Putin, en su caso por forzar el traslado de menores desde Ucrania. En cualquier caso, el TPI no dispone de capacidad para efectuar detenciones, por lo que depende de la colaboración de los países firmantes del Estatuto de Roma --no es el caso de Rusia--. "SIN IMPORTAR SU RANGO" La ONG Amnistía Internacional (AI) ha considerado este martes que el tribunal de La Haya ha demostrado con las mencionadas órdenes de arresto contra Kobilash y Sokolov "que llevará los casos hasta la cima de la cadena de mando". "Mientras Rusia lleva a cabo ataques con misiles que continúan diezmando la infraestructura civil crítica de Ucrania, el TPI ha notificado que los acusados de haber cometido crímenes de guerra serán llevados ante la justicia, sin importar su rango", ha declarado al directora principal de Investigación, Promoción y Políticas de AI, Erica Guevara Rosas. Asimismo, ha recordado que las órdenes de arresto del TPI "dependen enteramente de que sean ejecutadas por los Estados", de forma que ha instado a la comunidad internacional a garantizar que "sean arrestados inmediatamente y entregados si abandonan Rusia".