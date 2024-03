El Ejército de EEUU derriba drones y misiles de los hutíes dirigidos contra sus destructores en el mar Rojo

El Ejército de Estados Unidos ha derribado este martes por la tarde varios misiles balísticos antibuque y drones que los rebeldes yemeníes hutíes habían lanzado contra sus destructores en el mar Rojo, donde se encuentran en una misión para proteger a los buques comerciales que transitan la región ante las amenazas de los insurgentes. Así lo ha confirmado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que ha especificado que entre las 15.00 y las 17.00 horas (hora de Saná, Yemen) han destruido un misil y tres vehículos aéreos no tripulados dirigidos contra el destructor USS Carney (DDG 64), que no han provocado daños ni heridos. Más tarde, entre las 20.45 y las 21.40 horas, han interceptado tres misiles y tres drones, según un comunicado del CENTCOM publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha asegurado en su canal de Telegram que estos ataques han estado dirigidos contra dos destructores estadounidenses en el mar Rojo, aunque no ha especificado sus nombres. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han amenazado con atacar los buques estadounidenses y británicos que se encuentran en la zona en respuesta a los bombardeos de las últimas semanas contra Yemen, que, según Washington y Londres, buscan impedir las operaciones de los rebeldes y garantizar la libertad de navegación en la región.