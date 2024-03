El Barça niega haber sido sancionado y defiende ser pionero en igualdad de género

El FC Barcelona ha asegurado este miércoles, tras conocerse que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto acta de infracción a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha sancionado, entre otros, al club blaugrana por incumplimientos en materia de igualdad, que no ha recibido notificación alguna de una sanción y, además, ha defendido que el club es "pionero en igualdad de género" con detalles de sus planes de igualdad y de lucha contra el abuso sexual. "El FC Barcelona rechaza cualquier declaración que ponga en duda el compromiso histórico del club en relación a las políticas por la igualdad entre hombres y mujeres, donde es una entidad pionera en el mundo del deporte. El FC Barcelona aprobó su I Plan de Igualdad en 2013, siete años antes de que entrara en vigor la legislación en materia de igualdad, obligatoria para las empresas de más de 150 trabajadores y trabajadoras", explicó el club en un comunicado. En el comunicado, detallan que el II Plan de Igualdad del FC Barcelona venció en abril de 2023, pero que está actualmente prorrogado con el acuerdo de la Comisión de Igualdad del FC Barcelona, formada por representantes de la empresa, y representantes de la parte social (Comité de Empresa) durante la negociación del III Plan de Igualdad del FC Barcelona. "En paralelo a esta negociación y fruto de la estrecha colaboración que ha existido entre los agentes del club se han actualizado el Protocolo por la prevención y abordaje del acoso sexual por razón de sexo, de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género y el Protocolo de prevención y abordaje del acoso laboral, ambos en vigor desde el 5 de febrero de 2024, así como las primeras conversaciones de negociación de un nuevo Convenio Colectivo para el FC Barcelona", aportó el club. El FC Barcelona se defendió además de las acusaciones recibidas este miércoles. En cuanto a que no existen protocolos contra el acoso sexual en el club, esgrimen que disponen desde el año 2020 de un Protocolo para la prevención y abordaje del acoso sexual por razón de sexo, de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género. "Este Protocolo es pionero en el Estado en el alcance y contenido creando una red de personas de referencia formada por 40 personas, las cuales han sido especialmente formadas y se han realizado sesiones de formación presencial a más de 500 personas trabajadoras del FC Barcelona, entre las que se encuentran los primeros equipos de fútbol masculino y femenino", aseguró la entidad. En cuanto a la sanción en materia de brecha retributiva, lo niegan: "El FC Barcelona no ha sido notificado de ningún incumplimiento relativo en materia de brecha retributiva y consecuentemente no existe ninguna sanción al FC Barcelona en esta materia". Por último, sobre la inexistencia del Plan de Igualdad, el club catalán asegura ser una "entidad pionera" en la elaboración y adopción de Planes de Igualdad, antes de la entrada en vigor de la legislación específica en la materia. "En el requerimiento recibido por parte de Inspección de Trabajo (noviembre de 2023) se reconoce que en el momento de la referida actuación inspectora, el club se encuentra negociando el III Plan de Igualdad de la entidad, concretamente en el análisis del diagnóstico de situación y que la voluntad de la entidad es alcanzar la aprobación del referido Plan de Igualdad conforme al Real Decreto 901/2020 en el primer trimestre del año 2024". Por último, el resultado de la actuación inspectora ha sido, según el club, la siguiente: "Se formula requerimiento formal al FC Barcelona para que, en Cumplimiento de la normativa del orden social, proceda a adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar y respetar la negociación, elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en los términos legalmente previstos. Estableciendo un plan de subsanación de cuatro meses desde la recepción del requerimiento". El período de enmienda de cuatro meses finaliza el próximo 15 de marzo y tanto el Club como el Comité de Empresa informan que ya han finalizado el III Plan de Igualdad del FC Barcelona, tan sólo restando su preceptiva inscripción". El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto acta de infracción a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha sancionado al Fútbol Club Barcelona y otros dos equipos de segunda división femenina por incumplimientos en materia de igualdad. Las sanciones han sido impuestas tras la investigación iniciada por el Ministerio después del caso de Jenni Hermoso y el beso de Luis Rubiales tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y se ha extendido a los 16 clubes de fútbol femenino de la Liga F.