Casi la mitad de los jóvenes afirma que las desigualdades entre hombres y mujeres son grandes en España, según FAD

El 49% de los jóvenes afirma que las desigualdades entre hombres y mujeres son grandes o muy grandes en España, mientras que un 63,3% considera que la violencia de género es un problema social muy grave, según la cuarta edición del 'Barómetro Juventud y Género 2023', del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, realizada a través de 1.500 entrevistas a jóvenes entre 15 y 29 años. El estudio refleja, asimismo, que el 46% de los jóvenes opina que las chicas se hallan en peor situación que los chicos en muchas más circunstancias, especialmente para ir solas por la calle; el 30% cree que son peor tratadas en redes sociales, que cuentan con menos o peores oportunidades para el acceso a puestos de responsabilidad en la vida política (29%), para compaginar la vida familiar y profesional (26%), en los salarios o en el acceso a puestos de responsabilidad en el trabajo (25%). En este sentido, la investigación concluye que un 3% de los encuestados (2% de las mujeres y 5% de los hombres) dice no haber sentido discriminación en algún momento, frente al 39% el que afirma haber sido discriminado por su aspecto físico (42% de las mujeres frente al 35% de los hombres); el 27% por ser joven (35% de las mujeres y 19% de hombres); y el 20% por razón de género (27% de las mujeres frente al 13% de los hombres). Respecto a los espacios en los que más se identifican experiencias de discriminación, destacan la calle (29%), el ámbito laboral (20%), las redes sociales (19%) y la familia (17%). Sobre las relaciones sentimentales, el informe indica que un 69% de los encuestados ve imprescindible tener un espacio propio e individual en las relaciones de pareja (el 76% de las mujeres frente al 62% de los hombres). Entre parte de la juventud en España aumenta la idea de que el chico debe proteger a su chica (del 33,6% en 2021 al 43,8% en 2023) o de que los celos son una prueba de amor (21,2% en 2021 y 27,1% en 2023), superando en ambos casos el grado de acuerdo de los hombres al de las mujeres en 20 puntos porcentuales. Además, los jóvenes siguen prefiriendo relaciones monógamas (65%), antes que sin compromiso (11%). El 8% prefiere no tener pareja y el 5% se inclina por una pareja no monógama (libre, poliamor) o por otros tipos de parejas. Las mujeres abogan por la monogamia en mayor medida (74% frente al 55% de los hombres). MUJERES, MEJOR PREPARADAS PARA LOS HIJOS El informe revela que un 36% cree que las mujeres nacen mejor preparadas para cuidar hijos; el 26% que las mujeres, aunque trabajen, lo que realmente quieren es crear un hogar y tener hijos; el 22% que son los hombres quienes deben sostener a la familia; el 18% que las mujeres deberían ocuparse antes del cuidado familiar que de su vida profesional y el 13% que no es bueno enseñar a un chico a cocinar, limpiar o cuidar a menores. Por otro lado, el 58% de quienes viven con su familia de origen y el 61% de quienes lo hacen con su pareja declara que el reparto de las tareas es igualitario en sus hogares. Sin embargo, el 34% reconoce que estas tareas son más frecuentes entre las mujeres. Consideran actos de sexismo los piropos en la calle (23%), atribuir las conductas violentas antes a los hombres que a las mujeres (según el 20%), que los cambiadores de pañales estén en los baños de mujeres (20%), y un 19,7% señala el que se valore de forma diferente la ropa que lleva una chica o un chico. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO En cuanto a la violencia de género, el 30%de los jóvenes cree que, aunque esté mal, es inevitable porque siempre ha existido; una consideración que se ha mantenido estable en los últimos años y que ha sido superior entre las mujeres (+/-72%) e inferior entre los hombres (en torno al 54%). Además, el 18% de los jóvenes se muestra de acuerdo con que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico; mientras que casi el 17% dice que es algo habitual en el seno de una pareja y el 16,5% no lo ve como un problema si es de baja intensidad. El 87% afirma que ha visto en su entorno cercano alguna situación de violencia de hombres contra mujeres como revisar el móvil de la pareja (por el 54% entre las mujeres y el 35% de los hombres), controlar todo lo que hace la pareja (47% de mujeres, 25% de hombres) o limitar con quién se puede hablar o a dónde se puede ir (36% del total, 46% de las mujeres y el 26% de los hombres). En 2023, un 24,4% de las mujeres afirma que su pareja les ha revisado el móvil, un 19,7% que controlan dónde está permanentemente y en el mismo porcentaje con quién puede hablar. Por parte de los hombres, el 18,5%, 11,3% y 15,3%, respectivamente, afirman sufrir el mismo tipo de violencia. Además, un 21,2% de mujeres reconoce coerción sexual por parte de sus parejas, frente al 9,1% de los hombres.