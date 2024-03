Boluarte niega que su hermano participara en un complot para cesar al ex primer ministro

Lima, 6 mar (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, negó este miércoles que su hermano Nicanor participara en un complot para conseguir que el hasta ayer primer ministro, Alberto Otárola, dejara el cargo, en coordinación con el exmandatario Martín Vizcarra.

"Debo recalcar y decir firme con la transparencia que siempre me ha caracterizado: mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este Gobierno", dijo Boluarte en una declaración a medios.

Una expareja de Otárola, Yaziré Pinedo, acusó este lunes a Nicanor Boluarte de organizar un complot con Vizcarra para conseguir el cese del ya ex primer ministro con la difusión de un audio privado de 2021, antes de que este entrara al gobierno.

En este audio se escucha una conversación por la que el ex jefe de gabinete fue acusado de beneficiarla de un contrato irregular en el Ministerio de Defensa.

Al respecto, la mandataria dijo que su hermano, el cual tiene dos carpetas abiertas por la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de corrupción, no conoce a Vizcarra ni al abogado César Figueredo, próximo al exmandatario y a quien Pinedo también implicó en el supuesto complot.

La jefa de Estado también negó, tal y como aseguró Pinedo, que su hermano tuviera una disputa para posicionar como primer ministro a alguien próximo.

"No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y Nicanor Boluarte. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden, se reúnen y toman un café, ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada", sostuvo.

Finalmente, dijo que tiene once hermanos, pero "ninguno de ellos participa" en las decisiones de gobierno.

Otárola sostuvo ayer, en un pronunciamiento en el que anunció su dimisión al cargo, que "en las últimas horas, el país ha sido testigo de un complot, de una conspiración" en su contra y que en esa "operación mediática" participaron "diversos personajes que actúan en la sombra".

Ese "complot" permitió que se filtrara un audio privado con una antigua pareja a la que ofrecía ayudar para obtener un trabajo en 2021, antes de acceder al Gobierno, y le insistía en varias ocasiones para que se encontraran, agregó.

"No tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto", enfatizó antes de señalar que se pone a disposición de "todas las investigaciones" que se han iniciado, ya que rechaza estar implicado en cualquier tipo de corrupción.

Vizcarra calificó de "delirante" esa acusación y anunció que presentará "una querella formal al señor Alberto Otárola donde tendrá que demostrar su difamación agravada". EFE

