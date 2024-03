BBVA coloca 2.000 millones de dólares en una emisión de deuda sénior de dos tramos realizada en EEUU

BBVA ha cerrado este martes una emisión de deuda de 2.000 millones de dólares (1.842 millones de euros) en dos tramos, con vencimiento a cinco y once años, según han informado fuentes financieras a Europa Press. El primer tramo era un bono sénior preferente a cinco años por 1.000 millones de dólares (921,1 millones de euros). El precio de salida de la emisión ha sido el tipo del Tesoro de Estados Unidos más 150 puntos básicos, si bien finalmente se ha quedado en 125. El segundo tramo era un bono sénior no preferente también de 1.000 millones de dólares (921,1 millones de euros) a once años, con posibilidad de amortización anticipada a los diez. El precio de salida ha sido el tipo del Tesoro norteamericano más 215 puntos básicos, pero se ha cerrado por debajo, en 190 enteros, concretamente. La demanda final ha más que triplicado la oferta, alcanzando en total 6.500 millones de dólares (5.987 millones de euros). Los bancos colocadores han sido el propio BBVA, Bank of America, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo. Esta es la primera vez que BBVA ha salido en 2024 a buscar financiación en el mercado estadounidense. Esta emisión está, además, alineada con el plan de financiación diseñado por la entidad, donde se contempla la posibilidad de salir a otros mercados distintos al del euro con el objetivo de ampliar su base inversora.