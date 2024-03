Antonio Tejado ya ha solicitado declarar voluntariamente ante el juez. Hablamos con su abogado

Tres semanas después de su entrada en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, Antonio Tejado ha dado un paso al frente. Tras muchas especulaciones sobre si prestaría declaración voluntariamente ante el juez para intentar demostrar su inocencia -algo que sigue sosteniendo a pesar de las pruebas e indicios que habría en su contra- su abogado confirma que ya han solicitado su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Parco en palabras porque como ha explicado en más de una ocasión "no digo nada que tenga que ver con el procedimiento", Fernando Velo ha confirmado la información que publican este miércoles diferentes medios de comunicación acerca de que ya han solicitado la declaración urgente del sobrino de la artista ante el juez: "He dicho siempre que no voy a decir nada. Habéis publicado que se ha solicitado, pues ya está". Asegurando que no ha concedido ninguna entrevista a ninguna emisora de radio, el abogado se ha reiterado en que "hemos solicitado declarar" pero que todavía no saben "nada más". "No sabemos nada más, ni cuándo va a ser ni nada porque eso corresponde a la disponibilidad de la agenda del juzgado, nada más" ha revelado. Sin embargo, Fernando Velo ha evitado confirmar ni desmentir los rumores de que estaría preparando pruebas para demostrar que Tejado no estaba en el lugar de los hechos, lo que le exculparía de las acusaciones: "No voy a comentar absolutamente nada de lo que tenga que ver con la línea de defensa. Insisto en lo mismo, haremos todo lo que tengamos que hacer para demostrar que Antonio no tuvo participación con los hechos que se investigan, pero no voy a decir qué vamos a hacer y cuál es nuestro pensamiento" ha asegurado. El siguiente paso, como ha reconocido pedir la libertad del sobrino de María del Monte. "Nosotros esperamos que quede en libertad pronto y para eso trabajamos claro. Estamos trabajando para ello" ha zanjado confiado en que no tardará en probar la inocencia de Antonio.