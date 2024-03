Alba Carrillo presume de tipazo en bañador y de novio durante sus paradisíacas vacaciones en República Dominicana

Alba Carrillo está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. Dejando atrás su polémica salida de Mediaset tras su comentado 'affaire' con Jorge Pérez durante la cena de Navidad de la productora en la que ambos trabajaban a finales de 2022, la modelo ha renacido cual 'ave Fénix' y es innegable que la suerte le sonríe tanto en el terreno profesional como en el personal. Convertida en una de las grandes favoritas de 'Bake Off: Famosos al horno', la modelo ha retomado su trabajo como colaboradora de televisión en TVE y Telemadrid y su popularidad como 'influencer' -ya cuenta con 875.000 seguidores en Instagram y le llueven las campañas publicitarias- está creciendo como la espuma. Y si en lo laboral le va bien, en lo personal está más feliz que nunca. Fue a finales de diciembre cuando Alba confirmó que volvía a estar enamorada. Su novio, un atractivo empresario llamado Álex Coves con el que mantiene una relación desde hace varios meses y con el que cada vez es más habitual que comparta imágenes en sus redes sociales. Confirmando que ha encontrado en su chico al compañero perfecto de aventuras, la modelo no ha dudado en llevárselo de vacaciones a un viaje a República Dominicana junto a otros rostros conocidos como Estela Grande, Iván González o Teresa Bass. Una escapada muy especial a la isla de Samaná que Alba está compartiendo al detalle con sus seguidores: desayunos saludables en un espectacular resort, paseos en buggy por un paraje de ensueño, baños en una laguna de aguas turquesas y, sobre todo, su felicidad con Álex, con el que nos ha regalado un apasionado beso con el que ha dejado claro que su relación marcha a las mil maravillas. Además, la ex de Feliciano López ha presumido de cuerpazo posando en la arena como si de una sesión fotográfica de moda se tratase con un llamativo bañador amarillo con el que, en su mejor momento, no ha dudado en desafiar a las supersticiones.