Al menos cinco muertos por un ataque ruso sobre Odesa en plena visita de Zelenski y Mitsotakis

Al menos cinco personas han muerto este miércoles como consecuencia de una nueva serie de ataques rusos sobre la ciudad portuaria de Odesa, algunos de ellos, incluso, han caído en plena visita oficial del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Así lo ha confirmado el portavoz de la Fuerza Naval de Ucrania, Dimitro Pletenchuk, poco después de que Zelenski, en su rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego adelantara que los ataques habían dejado víctimas. "El enemigo atacó la infraestructura portuaria de la ciudad. Hay cinco muertos. El número de heridos se está aclarando", ha confirmado Pletenchuk a la agencia RBC. Por su parte, Zelenski ha contado que durante la pasada noche una veintena de drones han sido utilizados para atacar Odesa. "Ésta es la verdadera esencia de las acciones de Rusia, el terror constante", por lo que todo misil y avión ruso derribado "es una vida humana salvada", ha dicho, según informa la Presidencia. "La práctica mayoría de los objetivos de Rusia son civiles. Casas e iglesias, infraestructura y escuelas, universidades. Todo esto necesita ser restaurado", ha señalado el presidente ucraniano, quien ha agradecido la voluntad mostrada por Grecia en ayudar en esta reconstrucción. Zelenski también ha adelantado que Ucrania y Grecia están preparando un acuerdo bilateral en materia de seguridad con vistas a ser rubricado durante la próxima cumbre del G7, que se celebra a mediados de junio en Italia. Por su parte, Mitsotakis ha contado que se encontraban visitando las instalaciones portuarias de Odesa en el momento de los ataques. "Al final de la visita, escuchamos una sirena antiaérea y fuertes explosiones cerca de nosotros", ha recalcado el primer ministro griego. "Este nivel de brutalidad, del que son víctimas ciudadanos pacíficos, causa gran tristeza e indignación. Cuando viajé por Odesa, me quedé asombrado porque, por un lado, está la imagen terrible de la destrucción causada por Rusia y, por otro, están la indomabilidad y el coraje del pueblo ucraniano", ha enfatizado Mitsotakis. "Entendemos que esta guerra afecta a todos y no perdona a nadie", ha dicho Mitsotakis, después de haber participado junto a Zelenski en un acto de homenaje a las doce víctimas mortales, entre ellas cinco menores de edad, del reciente ataque ruso el pasado fin de semana sobre una zona residencial de Odesa. RUSIA CELEBRA EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN Por su parte, las Fuerzas Armadas de Rusia han celebrado el éxito de la operación, cuyo objetivo era un hangar con drones marinos que iban a ser utilizados por el Ejército ucranianos. "El objetivo ha sido alcanzado", han señalado las autoridades rusas, quienes han informado de que varios misiles de alta precisión han caído sobre las 11:40, hora local de Moscú, sobre instalaciones portuarias de Odesa en las que se preparaba un ataque con embarcaciones marinas no tripuladas.