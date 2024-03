AI documenta el asesinato de 8 periodistas que recibían protección del Gobierno en México

Inés Amarelo

Ciudad de México, 6 mar (EFE).- Ocho periodistas mexicanos fueron asesinados mientras estaban inscritos en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas federal del Gobierno en los últimos siete años, reveló este miércoles Amnistía Internacional (AI).

“La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que en México han sido asesinados ocho periodistas bajo su protección”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, al presentar el informe ‘Nadie Garantiza mi seguridad. La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas’.

El informe analiza el Mecanismo de Protección que se creó en 2012 para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en un contexto de riesgo extremo para los comunicadores.

Anteriormente, AI había publicado investigaciones sobre las deficiencias del mecanismo en general, pero esta vez se centra específicamente en la protección a periodistas al contar con la experiencia especializada del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

“Este informe no solo se trata de lo que muchos periodistas y defensores saben, que es que las políticas públicas no están funcionando ni cerca de lo suficiente en este sentido. El objetivo de la investigación fue saber por qué (no están funcionando)”, dijo en el evento Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

Por esto, se dieron a la tarea de recopilar, además de cifras duras, muchos testimonios, a través de los que descubrieron evidencias de falta de conocimiento especializado, falta de experiencia para realizar evaluaciones, falta de atención o falta de calidad humana dentro del mecanismo, entre otros.

“También nos dimos cuenta de algunos desarrollos preocupantes que son de los últimos dos o tres años y nos están dando miedo: el mecanismo está empezando a perder lo poco que ha ganado en los últimos años”, añadió Hootsen.

México es el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental, un hecho que constatan cada día las personas que hacen periodismo en el país, compartió Olivares Ferreto. Con esto, dijo, es suficiente para que la sociedad civil y las autoridades tengan la responsabilidad de movilizarse con urgencia.

Según datos de la Segob, de 2012 a octubre de 2022, 166 periodistas fueron asesinados.

La organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, registró cinco asesinatos de periodistas y 561 agresiones contra la prensa en México en 2023, un promedio de un ataque cada 16 horas a un comunicador o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.

Por ello, las asociaciones trataron de identificar las áreas de oportunidad que podrían fortalecer al mecanismo y emitir recomendaciones.

Algunas son elaborar e implementar nuevos protocolos de comunicación para garantizar que el personal del mecanismo presta atención sensible y sin demora a los periodistas en riesgo, revisar exhaustivamente la metodología de las evaluaciones de riesgo en consulta con periodistas y activistas.

También están el fomentar que el mecanismo tenga un conocimiento más amplio de las dinámicas regionales y revisar la eficacia de las medidas de protección que el mecanismo ofrece, entre otros. EFE

