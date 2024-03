Ágatha Ruiz de la Prada nos habla de cómo afronta ser abuela

Comienza la cuenta atrás para que se produzca el nacimiento del primer nieto para Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez. Un embarazo que ha sido de lo más discretos y del que hemos sabido pocos detalles ya que tanto Tristán Ramírez como su pareja han permanecido en un segundo plano y no han querido desvelar cómo lo han vivido. Discreto como siempre con su vida privada, le preguntábamos hace unos días a Pedro J. Ramírez cómo se encuentra a pocos días de que nazca su primer nieto y nos confesaba que "es algo que afecta a mi hijo Tristán. Yo creo que él está contento, pero él es una persona muy privada y no está hablando de esto, no voy a ser yo el que lo haga". Ahora, hemos podido hablar con Ágatha Ruiz de la Prada en ARCOmadrid 2024 y lo cierto es que la hemos visto en la misma línea que el periodista, ya que a diferencia de otras ocasiones, se ha mostrado parca en palabras. Tanto es así que la diseñadora ha revelado que está a punto de convertirse en abuela: "Pues en cualquier momento" y nos ha asegurado que todavía no saben el sexo del bebé, aunque ella prefiere que sea un niño: "no lo quieren saber"... y se marcha comentando que no sabe cómo le van a llamar: "No, le van a llamar un nombre muy raro".