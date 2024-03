Vinícius y Sorloth lideran el once ideal de Europa Press Deportes de la jornada 27 de LaLiga

Vinícius Junior, protagonistas del empate del Real Madrid en Mestalla con un doblete, y Alexander Sorloth, autor de un triplete en la goleada del Villarreal al Granada, lideran el once ideal de la jornada 27 de LaLiga EA Sports de Europa Press elaborado con las estadísticas de Driblab. El once completo está compuesto por Rui Silva (Real Betis); Óscar Mingueza (RC Celta), Aitor Paredes (Athletic Club), Sergio Ramos (Sevilla FC), Joao Cancelo (FC Barcelona); Nemanja Maksimovic (Getafe CF), Dani Parejo (Villarreal CF), Fran Beltrán (RC Celta); Youssef En-Nesyri (Sevilla FC), Alexander Sorloth (Villarreal CF) y Vinícius Junior (Real Madrid). Rui Silva (Real Betis). El guardameta portugués del Real Betis realizó una actuación sobresaliente en el Metropolitano pese a la derrota de su equipo. Rui Silva realizó 11 paradas en total, una de ellas un penalti a Álvaro Morata, para evitar un total de 1,2 goles esperados en contra. Óscar Mingueza (RC Celta). El lateral diestro del Celta marcó uno de los goles más importantes de la temporada para el conjunto gallego con un 'derechazo' desde la frontal que batió a Maximiano. Además, participó en 52 acciones con balón, completó el 81% de los pases que intentó, generó dos ocasiones de gol y se impuso en tres duelos. Aitor Paredes (Athletic Club). El canterano de Lezama está en su mejor momento de la temporada, y su partido ante el FC Barcelona es prueba de ello. El internacional Sub-21 se impuso en el 100% de los duelos aéreos que disputó y realizó dos despejes. Con balón, estuvo presente en 44 acciones con balón y completó 26 pases, cuatro de ellos en largo. Sergio Ramos (Sevilla FC). El central camero es una de las piezas clave en la reacción del Sevilla en los últimos meses. Ante la Real Sociedad, Ramos anotó su segundo gol en liga para poner el 3-1 en el marcador. Además, en defensa estuvo contundente realizando 6 despejes, interceptando un remate e imponiéndose en 7 de los 10 duelos que disputó. Joao Cancelo (FC Barcelona). El lateral portugués del FC Barcelona fue el jugador más peligroso de su equipo en San Mamés. Estuvo a punto de marcar el gol de la jornada con un remate desde el centro del campo, pero Yeray lo evitó sobre la línea. Además, completó 40 pases, generó una ocasión de gol, completó cuatro regates, se impuso en 11 duelos y despejó en cuatro ocasiones. Nemanja Maksimovic (Getafe CF). El mediocentro del Getafe volvió a cuajar un gran encuentro en el empate de los 'azulones' ante Las Palmas. El serbio fue el autor del tercer gol de los madrileños y, además, realizó 29 acciones con balón, completó 12 pases, y en defensa, se impuso en cinco duelos, interceptó dos remates y realizó una entrada. Dani Parejo (Villarreal). No está siendo la mejor temporada del centrocampista madrileño, sin embargo, en la goleada ante el Granada se reivindicó con un 'partidazo'. De los cinco tantos del equipo 'groguet', tres salieron de sus botas. Un 'hat-trick' de asistencias que completó con un 90% de acierto en el pase, cuatro duelos ganados y tres centros al área. Fran Beltrán (RC Celta). El mediocentro madrileño fue el metrónomo del equipo gallego en la importantísima victoria frente al Almería. Fue el jugador que participó más en el partido con 104 acciones con balón, completó 80 pases, generó cuatro ocasiones de gol, realizó nueve centros al área y se impuso en tres duelos. Youssef En-Nesyri (Sevilla FC). El delantero marroquí puso fin a su racha de tres partidos sin marcar con un doblete ante la Real Sociedad. Dos tantos que sirvieron a los sevillistas para conseguir un triunfo importantísimo para los intereses sevillistas. Además, generó una ocasión de gol, completó ocho pases y se impuso en cinco duelos. Alexander Sorloth (Villarreal). El delantero noruego del Villarreal ha sido el MVP de la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Ante el Granada, marcó su primer 'hat-trick' con la camiseta 'groguet'. Además, participó en 33 acciones con balón, completó 13 pases, realizó cuatro regates y disputó 14 duelos. Vinícius Junior (Real Madrid). El extremo brasileño del Real Madrid fue el gran protagonista de la visita del equipo blanco a Mestalla. Ya antes del partido lo era por lo ocurrido la temporada pasada, pero más aun lo fue en el apartado futbolístico con dos goles que permitieron a su equipo puntuar en un partido que se le puso muy en contra. Además, realizó 46 acciones con balón, completó 18 pases e intentó tres regates.