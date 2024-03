Sumar apoya a Armengol tras sus explicaciones "claras" ante el caso Koldo y acusa al PP de intentar dilapidar su honor

El dirigente de En Comú Podem y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha defendido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, indicando que ha ofrecido explicaciones "claras" y "solventes", tras asegurar esta mañana que no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material cuando presidía el Gobierno balear. También ha acusado al PP de hacer un uso "espurio y torticero" de la actividad parlamentaria para "dilapidar la reputación" de Armengol, que no está siendo investigada y tampoco tiene ningún tipo de implicación procesal en la causa que se investiga sobre presuntas mordidas en este caso de corrupción. . "Nos parece una hipocresía que quien hace esto sea el mismo PP que, con la complicidad de Vox, ha dinamitado la oficina anticorrupción de Baleares", ha lanzado Pisarello, quien ha aludido a casos de corrupción de varios dirigentes populares en el archipiélago. De esta forma, el también secretario primero de la Mesa del Congreso ha denunciado que el PP intenta poner en duda la "honorabilidad" de Armengol, que ha sido la presidenta del Ejecutivo balear "más honesta" que ha tenido las islas en las últimas décadas. En consecuencia, ha reclamado "rigor" al PP y pedir "contundencia por igual" contra la corrupción con independencia de las siglas, así como respeto a la presunción de inocencia, y se deje de "sobreactuaciones" en el caso 'Koldo'. "Se parece mucho (en alusión al PP), que se confunde en medio de la multitud y grita 'al ladrón', señalando a otros para que no se note sus propias responsabilidades".