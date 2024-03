Rosalía sorprende al visitar la sede de Inditex en A Coruña junto a Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta

La reconocida cantante española Rosalía ha causado revuelo este martes al hacer una visita inesperada a la sede central de Inditex en el municipio coruñés de Arteixo. Acompañada por la presidenta del grupo textil, Marta Ortega, y su esposo Carlos Torretta, la estrella musical ha recorrido varios departamentos de la gigantesca empresa de moda. La presencia de Rosalía en las instalaciones de Inditex ha generado gran sorpresa y expectación entre los empleados, muchos de los cuales no estaban al tanto de su visita. Durante su recorrido, la cantante se ha detenido amablemente para tomarse fotos con algunos trabajadores. Fuentes oficiales de Inditex han descrito la visita de la artista como un evento de "carácter privado", en línea con otras personalidades internacionales que han pasado por la sede central del imperio de los Ortega. Cabe destacar que Rosalía ya había colaborado anteriormente con el Grupo Inditex en el diseño de colecciones para Pull&Bear, la marca de moda juvenil. Aunque no se ha confirmado oficialmente, una cuenta en redes sociales ha insinuado que podría haber una nueva alianza entre la cantante y alguna marca del grupo. Esta no es la primera vez que la catalana visita la ciudad de A Coruña, ya que en julio de 2022 ofreció un exitoso concierto en el Coliseum como parte de su gira 'Motomami'. Su conexión con la región gallega parece seguir fortaleciéndose, lo que ha generado especulaciones sobre posibles proyectos futuros entre la estrella del pop y el gigante de la moda.