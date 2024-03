Ricky Rubio y Sergio Scariolo, unidos en Málaga para ayudar a niños pacientes de oncología

Málaga, 4 mar (EFE).- El jugador internacional Ricky Rubio y el técnico italiano Sergio Scariolo, actual seleccionador nacional de baloncesto, han presentado este lunes en Málaga ‘I am Ready’, un proyecto conjunto para ayudar a pacientes de oncología pediátrica a hacer más amena la estancia en el hospital con ayuda de la realidad virtual.

‘I Am Ready’ es el resultado de la colaboración entre 'The Ricky Rubio Foundation', la 'Fundación Cesare Scariolo' y 'Nixi for Children', que llevará al Hospital Materno Infantil de Málaga esta iniciativa que cuenta a los niños lo que van a vivir “en su idioma”.

El proyecto, presentado en el mismo hospital malagueño, se trata de una experiencia con unas gafas de realidad virtual que los pacientes se llevan a casa “y pueden ver el hospital real, la cámara de aislamiento donde van a tratarse, y un personaje ficticio llamado Nixi les cuenta qué va a pasar, qué síntomas son normales” en sus tratamientos venideros.

Según explicaron desde la organización, a través de Ricky Rubio, es una forma de “humanizar” el proceso para los más pequeños: “Ya que vamos a recibir malas noticias, pasas muchos momentos de espera y queríamos humanizar todo eso. Que no sea tan frío ir a un hospital”, expresó el jugador del FC Barcelona.

Sergio Scariolo, por su parte, explicó que se interesó en cuanto Ricky Rubio se lo explicó y no dudó en unir a su Fundación Cesare Scariolo para llevarlo a cabo en Málaga: “Queremos hacer más llevaderos los momentos complicados para niños y familias, hacer el hospital más ameno para ayudar a impactar de alguna manera”.

I Am Ready ayuda a más de 1.500 familias en hasta diecisiete hospitales de España, dos en Estados Unidos y uno en Chile. El objetivo es “poco a poco ir alcanzando a más familias y niños”, aseguró Claudia Gustems, directora de Alianzas Estatégicas de Nixi for Children.

Los niños y niñas reciben un 'NixiKit' que incluye las gafas de realidad virtual para conocer el hospital y los diferentes vídeos lúdico-informativos, junto con un libro de actividades, el peluche de Nixi y un “certificado de valentía”.

Al Hospital Materno Infantil de Málaga han mandado quince de estos kits para quince casos de aislamiento por trasplante de médula, aunque la idea es que cada año se pidan todos los que se necesiten.

Ricky Rubio empezó con su fundación de ayuda a pacientes de oncología a raíz de su experiencia personal tras el fallecimiento de su madre por un cáncer de pulmón, por lo que reflexionó sobre la importancia que tiene para él este tipo de iniciativas.

“Sin duda, el baloncesto está muy bien. Terminamos el Mundial que ganamos e inauguraba la iniciativa en un hospital y yo decía que estaba más orgulloso de eso que de ganar un Mundial. El trabajo llena muchísimo más”, reconoció Rubio.

“Me vino una familia a explicar cómo afectó el kit al niño al llevarlo al colegio, cómo pasó de no ir al colegio a ser el héroe porque puedan ver por lo que está pasando”, puso como ejemplo Ricky, que agradeció la colaboración de Scariolo y del hospital malagueño “por las facilidades”.

Para estas instalaciones en concreto, ‘I Am Ready’ ha adaptado el proyecto para los trasplantes de médula con un objetivo claro, que los niños hablen su idioma y pierdan el miedo de lo que pasa en un hospital, según han destacado sus promotores.