Netanyahu asegura que Israel garantizará la libertad de culto en Explanada de las Mezquitas en Ramadán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este martes que las autoridades harán "todo lo posible" para garantizar la libertad de culto en la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadán, festividad sagrada de los musulmanes que arranca el próximo sábado. "La política de Israel siempre ha sido y siempre será mantener la libertad de culto para todas las religiones (...) Por supuesto, siempre hemos actuado de esta manera durante la fiesta de Ramadán y actuaremos así ahora", ha manifestado Netanyahu durante una rueda de prensa. Así las cosas, aunque el primer ministro israelí ha asegurado a la población musulmana que podrá orar en la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadan, también es cierto que ha dejado la puerta abierta a aplicar medidas para garantizar la seguridad, recoge 'The Times of Israel'. Estas declaraciones del dirigente israelí chocan frontalmente con los postulados de sus ministros de Seguridad Nacional y de Finanzas, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente, que han abogado en las últimas semanas por restringir el acceso a la Explanada de las Mezquitas durante Ramadan. De acuerdo con Ben Gvir y Smotrich, destacados por sus posiciones ultranacionalistas y racistas, han abogado por imponer restricciones a los palestinos de Cisjordania e impedirles orar en la Explanada de las Mezquitas, e incluso prohibir el acceso a los árabes israelíes menores de 70 años. De hecho, Ben Gvir ha reaccionado a estas declaraciones de Netanyahu y ha acusado al primer ministro de "poner en peligro a los ciudadanos de Israel" pues considera que tanto él como el "limitado" gabinete de guerra "piensan que no pasó nada el 7 de octubre". Según el ministro de Seguridad Nacional, la afluencia de fieles a la Explanada de las Mezquitas puede permitir a Hamás brindar una "imagen de victoria" y, además, ha denunciado que permitir este tipo de celebraciones es lo opuesto a una "victoria total" en la guerra desatada contra la milicia palestina. Esta situación se produce en el marco de la guerra en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí el pasado 7 de octubre y que dejaron casi 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes, gran parte de los cuales ya ha sido liberado. El Ejército de Israel lanzó una operación militar en respuesta centrada en las principales estructuras de Hamás en la Franja de Gaza. Las autoridades gazatíes, controladas por la milicia, denuncian que la campaña israelí suma ya más de 30.000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños.