Mónica García defiende que el Ministerio de Sanidad será "un muro de contención contra la corrupción"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el ministerio que dirige va a "velar siempre por la salud, por encima de los negocios" y será "un muro de contención contra la corrupción", al tiempo que ha lamentado que el PP "siempre está al otro lado". Así lo ha manifestado esta martes en la Sesión Plenaria del Senado en respuesta a una pregunta del senador del PP Enrique Ruiz Escudero sobre la valoración de la ministra de Sanidad respecto a la gestión llevada a cabo en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de Covid-19. García ha respondido a Ruiz Escudero que durante la pandemia de Covid-19 se encontraba "en un quirófano arrimando el hombro", mientras que ha achacado al 'popular' que él "estaba firmando los protocolos de la vergüenza y la mordida del hermano Isabel Díaz Ayuso". Además, la ministra de Sanidad ha recriminado al 'popular', que en aquellas fechas era consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que "debería haber dimitido por su gestión", ya que "estaba en el Gobierno que llevó a Madrid a ser la región con mayor exceso de mortalidad de toda Europa". "No entiendo cómo el señor Ruiz Escudero puede hacer esta pregunta en este momento, sabiendo lo que sabemos de él. Me parece un ejercicio de autolesión absolutamente innecesario", ha añadido García. Además la ministra ha asegurado que "la gente está cansada del 'y tú más'" y ha pedido pasar "al nunca más". "Nunca más mordidas a comisionistas, nunca más con el dinero de la sanidad. Nunca más negocios con la vulnerabilidad y el miedo, nunca más negocios de hermanos, primos, asesores y mientras el resto de la sociedad estaba arrimando el hombro", ha indicado García. Por su parte, el senador del PP ha criticado la "corrupción gravísima" de la trama Koldo y ha pedido explicaciones a García ante "la peor crisis sanitaria de la historia de España en los últimos 100 años". En este sentido, ha manifestado la "absoluta ineficacia" del Gobierno durante la compra de mascarillas en la pandemia de Covid-19. "Ante ello, nos dijeron a las comunidades autónomas que comprásemos libremente el material y que lo hiciésemos con lealtad. Claro, ahora entendemos lo que es la lealtad, es comprar la trama del señor Koldo", ha aseverado. "Hoy tenemos la absoluta certeza de que el señor Ábalos, el señor Puente, el señor Illa, la señora Montero y el propio Pedro Sánchez lo sabían, lo sabían y callaban y es que todavía ninguno de ustedes ha dado una sola explicación", ha recriminado García Escudero. EL PP "IMPIDIÓ" LA INVESTIGACIÓN García, quien ha afeado a Ruiz Escudero que el 1 de abril del año 2020 estaban muriendo aproximadamente 700 personas al día por la Covid-19 en la Comunidad de Madrid, ha defendido que el Ministerio de Sanidad luchará contra la corrupción sanitaria. Del mismo modo, ha criticado que el PP no abrió ninguna comisión de investigación en la Asamblea de Madrid cuando el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se llevó una mordida de 285.000 euros" y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "entregaba una mordida de 6 millones de euros que luego fueron a parar a Ferraris y Rolex". "Defenestraron al señor Casado por denunciar la corrupción y pusieron al señor Feijóo para taparla", ha afirmado.