Mas de 100 quejas al Defensor del Pueblo español por falta de citas para pedir asilo

Madrid, 5 mar (EFE).- Una treintena de entidades sociales españolas presentarán este martes más de cien quejas ante el Defensor del Pueblo, en nombre de migrantes que llevan meses intentando conseguir una cita por teléfono en Madrid para solicitar protección internacional sin que nadie les conteste al teléfono.

"No facilitar el acceso a esta protección internacional impide la protección y el acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria, legal, psicológica o la posibilidad de formación", advierten las ONG promotoras de la iniciativa 'Sin citas no hay derecho'.

Aseguran que España incumple "sistemáticamente" la legislación nacional y la europea en materia de asilo al impedir este derecho a los migrantes.

Recuerdan que hace más de un año se presentó ante el Defensor del Pueblo una queja por la falta de citas y "tras muchos meses, se produjo un cambio", al pasar del modelo online al telefónico, pero esto no ha solucionado el problema, y si no se consiguen esas citas, no se puede poner en marcha el proceso para la solicitud de asilo.

Las asociaciones participantes también denuncian las condiciones de las miles de personas internadas en los nuevos centros de acogida de Madrid, gestionados por Cruz Roja y ACCEM, respectivamente.

Aseguran que no se trata de centros abiertos, sino que "hay controles para salir a la calle"; que sus usuarios no tienen un acceso adecuado a los servicios sanitarios y que en estos lugares se "fomenta" que los migrantes se marchen fuera de España.

No les facilitan información sobre sus derechos, no hay acceso a un traductor y sufren "una total ausencia de posibilidad de intervención real e integral", son otras negligencias señaladas por las entidades.

El año pasado se presentaron un total de 163.218 solicitudes de asilo, un 37 % más que el año anterior y la mayor cifra registrada desde que se creó el órgano, en 1992, según datos del Ministerio de Interior.

Los ciudadanos de Venezuela, Colombia y Perú concentraron el 78% de las solicitudes de asilo registradas. EFE

lll/oli/ma/ar