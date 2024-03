Marlaska dice que no impide investigar la corrupción y el PP lo señala como "ministro de la koldosfera" por un chivatazo

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido este martes que él no da órdenes para "impedir investigaciones ni romper ordenadores" porque la corrupción le "repugna y causa dolor", después de que el PP lo haya señalado en el Senado por ser "el ministro de la koldosfera" y le haya preguntado una vez más si está detrás de un supuesto chivatazo a los investigados en la trama de Koldo García. Grande-Marlaska ha contestado a dos preguntas del PP en la sesión de control en el Senado para volver a defender que el contrato relacionado con la trama del 'caso Koldo' para contratar mascarillas al inicio de la pandemia fue fiscalizado y cumplió la legalidad. Como hizo en el Congreso la semana pasada, Grande-Marlaska ha defendido que con el contrato de mascarillas para Interior que figura en el sumario instruido en la Audiencia Nacional se hizo frente a una "necesidad real", que era "dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios de protección necesarios" en una situación de emergencia. Según el titular del Interior, aquel contrato se hizo "siempre cumpliendo la legalidad y conforme a la Ley de Contratos del Sector Público". "A diferencia de ustedes", ha añadido en referencia al PP, "que la incumplen y no les dotan de efectivos". "No voy a hablar de presidentas autonómicas, ni de familiares, hermanos, con comisiones millonarias, ni de otras reclamaciones millonarias", ha terciado Grande-Marlaska, que ha sostenido que en el Gobierno y el PSOE tienen "muy claro" un principio: "Quien haya hecho algo ilícito, penalmente responsable, que lo pague; que sea investigado, juzgado, condenado y que lo pague". EL PP QUIERE RECUPERAR OCON-SUR Además, los 'populares' le han pedido que recupere la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil contra el narcotráfico y le han responsabilizado de ser el "responsable político" del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), a lo que el ministro ha contestado señalado que "desde el primer día" que llegó al cargo reforzó los medios y plantillas en el Campo de Gibraltar. En este sentido, ha recordado que la "reestructuración" de los 150 agentes que conformaban OCON-Sur, y no "desmantelamiento", fue una decisión operativa de los mandos de la Guardia Civil y ha afeado al PP que "utilicen el dolor y la tragedia" con fines políticos. Grande-Marlaska ha recordado que siendo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, del PP, un criminal conocido como 'Igor el Ruso' asesinó a dos agentes de la Guardia Civil. "Nunca se imputó al ministro Zoido, tengan alturas", ha pedido en respuesta a los senadores Luis Santamaría y José Ignacio Landaluce, este último también alcalde de Algeciras.