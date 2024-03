Las federaciones creen que la sentencia de la Superliga revela vulnerabilidad del sistema

Madrid, 5 mar (EFE).- La Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF) considera que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga de fútbol y sobre las competiciones de patinaje sobre hielo "ponen de manifiesto la vulnerabilidad del actual modelo de organización deportiva internacional".

El consejo directivo de ASOIF, que se reunió este martes en Lausana (Suiza), debatió "la importancia de las sentencias", ambas relacionadas con la libre competencia en la organización de competiciones deportivas.

"Estas decisiones ponen de manifiesto una vez más la vulnerabilidad del actual modelo de organización deportiva internacional, ante la aplicación a los reglamentos deportivos de la legislación de la Unión Europea en materia de competencia", expresaron las federaciones tras su reunión.

Los miembros de ASOIF -todas las federaciones que participan en los Juegos Olímpicos de verano, entre ellas la FIFA- van a ser por ello convocadas a "una reunión específica sobre este tema", en una fecha aún por concretar.

El pasado 21 de diciembre el TJUE emitió sendas sentencias relacionadas con la libre competencia.

Por un lado, el tribunal europeo consideró que las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición violan el Derecho de la Unión. Pero no se pronunció sobre el proyecto específico de la Superliga.

Las normas de las federaciones que supeditan la creación de una competición a su autorización "no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado", sentenció el Tribunal.

Por otro, y en términos idénticos, el TJUE señaló que las normas de la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) que imponen sanciones a los deportistas que participan en competiciones que no han sido autorizadas por esa federación son ilegales porque limitan la competencia.

"Tienen por objeto restringir la competencia en detrimento, en particular, de deportistas, consumidores y audiencias", señaló en un comunicado la corte europea.

Sancionar a deportistas que participen en pruebas no autorizadas es, según el Tribunal, "ilegal", puesto que esas normas "no están sujetas a ninguna garantía para asegurar que son transparentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionadas".

El próximo 14 de marzo se celebrará en el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid la vista oral por el caso de la Superliga, que vuelve a esa instancia al haber fallado el TJUE solo sobre cuestiones de carácter general, sin considerar el caso concreto de esa competición.

Todos los países de la Unión Europea salvo España han firmado una declaración conjunta sobre un modelo deportivo basado en la solidaridad, el mérito deportivo y el impacto social del deporte. El Gobierno español decidió no sumarse "por estar sub iudice" el caso de la Superliga, a la espera del juicio del día 14. EFE

nam/jpd