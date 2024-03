La tenista rumana Simona Halep puede volver a las pistas tras ver reducida su sanción por dopaje a nueve meses

La tenista rumana Simona Halep, exnúmero uno del mundo y ganadora de dos 'Grand Slams', podrá volver a las pistas después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) haya reducido de cuatro años a nueve meses su sanción inicial por dopaje. La jugadora de Constanta dio positivo por la sustancia prohibida Roxadustat, agente similar a la EPO, durante el Abierto de los Estados Unidos y fue castigada con cuatro años el pasado mes de septiembre por la Federación Internacional de Tenis (ITF), pero el tribunal con sede en Lausana (Suiza) ha estimado su apelación y ha rebajado esa suspensión. "El panel del TAS ha determinado por unanimidad que el periodo de cuatro años de suspensión impuesto por el tribunal independiente de la ITF debe reducirse a un periodo de suspensión de nueve meses a partir del 7 de octubre de 2022 y que expiraba el 6 de julio de 2023", señaló el TAS en un comunicado. Halep, campeona en Roland Garros en 2018 y de Wimbledon en 2019, solicitó al tribunal de apelación que la sanción fuese reducida y que no excediese el período de la suspensión provisional ya cumplida, mientras que la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) había solicitado un castigo más severo, entre los cuatro y los seis años. El panel del TAS recalcó que "habiendo examinado cuidadosamente todas las pruebas presentadas" había determinado que, "en el balance de probabilidades", el Roxadustat había entrado en su cuerpo "a través del consumo de un suplemento contaminado que había utilizado en los días previos al 29 de agosto de 2022" y que esta sustancia prohibida "tal como se detectó en su muestra, procedía de ese producto contaminado". "Como resultado, el panel del TAS determinó que la Sra. Halep también había establecido, en el balance de probabilidades, que sus violaciones de las reglas antidopaje no fueron intencionales. Aunque el panel determinó que la Sra. Halep incurrió en cierto grado de culpa o negligencia por sus infracciones, ya que no tuvo suficiente cuidado al utilizar el suplemento 'Keto MCT', concluyó que no incurrió en culpa o negligencia significativas", sentenció. Por otro lado, rechazó también el "razonamiento" del tribunal de la ITF en relación la pasaporte biológico y su postura de basarse en una muestra de sangre tomada a Halep el 22 de septiembre de 2022 y "cuyos resultados supuestamente demostraban la infracción de las normas antidopaje". "Contrariamente al razonamiento del tribunal de primera instancia, el panel del TAS determinó que era apropiado en las circunstancias considerar los resultados de una muestra de sangre privada dada por la Sra. Halep el 9 de septiembre de 2022 en el contexto de una cirugía que ocurrió poco después", puntualizó el TAS. Además, el tribunal de Lausana cree que "esos resultados, y las declaraciones públicas" de la exnúmero uno del mundo diciendo que "no tenía intención de competir durante el resto del año natural 2022, influyeron en la verosimilitud de las hipótesis de dopaje en las que se basó el tribunal independiente de la ITF". "Teniendo en cuenta las pruebas en su conjunto, el panel del TAS no estaba convencido de que se hubiera producido una violación de las normas antidopaje. Por lo tanto, desestimó esa acusación", sentenció el TAS que impuso a la ITIA a pagar 22.600 dólares a Halep como contribución a sus honorarios y gastos legales.