Javier Cámara, 'marcado' tras rodar con Jude Law: "Cuanto más cerca está, más guapo es"

De homenajeado en el Festival de cine de Málaga a declararse admirador de Jude Law, así ha sorprendido Javier Cámara este lunes sobre la alfombra roja que ha supuesto el colofón del que ha sido su día. Ha sido una jornada intensa para el intérprete, protagonista indiscutible del día en el que ha descubierto su monolito en el paseo marítimo de la ciudad andaluza, y además ha recibido el reconocimiento por su trayectoria profesional. Pero ser una estrella del séptimo arte no está reñido con rendirse a los encantos de otros compañeros de profesión y Javier no iba a ser menos. Así, a su llegada al Teatro Cervantes derrochando elegancia, el actor se ha deshecho en halagos con su compañero en la serie 'El nuevo Papa', Jude Law. "Es un actor espectacular y además le gusta hacer teatro cada año y eso me emociona muchísimo", ha dicho. Aunque si hay algo que también le ha 'marcado' a Javier Cámara del intérprete inglés es lo que también gusta al común de los mortales: su atractivo natural. "Es de esa gente tan bella", ha comenzado diciendo antes de añadir que "es fascinante, una persona maravillosa". "Es un príncipe", ha dicho tajante. Su admiración ha sido tal, que el protagonista de 'Hable con ella' está deseando repetir experiencia laboral con él: "Ojalá haya una tercera temporada de 'El joven Papa'". En esta serie que ha triunfado en las plataformas de streaming, además de con Jude Law, Javier Cámara comparte protagonismo con el mismísimo Johan Malkovich o el intérprete italiano, Silvio Orlando. Con este impresionante reparto lleno de estrellas internacionales, la crítica no sólo ha aplaudido el argumento de la serie, sino todas y cada una de las interpretaciones de estos actores que han demostrado su buen hacer en cualquier género, ya sea comedia o drama.