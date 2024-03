Hallan el cadáver de un destacado líder indígena brasileño

Las autoridades brasileñas han informado este lunes de la muerte del líder indígena brasileño, Merong Kamaka Mongoió, que pertenecía al pueblo Pataxó ha ha hae y originario del sur del estado de Bahía, que luchaba por recuperar territorios ancestrales. La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) ha informado de la muerte del cacique --jefe de la comunidad-- y ha lamentado "profundamente" su pérdida, solidarizándose con sus seres queridos "en este momento de tristeza", según reza un comunicado. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) ha indicado que Merong fue encontrado inconsciente y con signos de ahorcamiento, fue rescatado pero finalmente falleció. "Al parecer se trató de un suicidio, pero familiares y amigos no creen esta hipótesis y sospechan que se trató de un asesinato, ya que en los últimos días planeaba ampliar el área de recuperación, y al tratarse de una zona minera, corría gran riesgo de muerte", ha indicado. La Policía Federal se ha desplazado al lugar de los hechos para determinar la causa de la muerte. "Pero independientemente de la causa de la muerte, no aliviará la angustia en el corazón por la pérdida de un guerrero indígena más", ha aseverado Apib. El Museo del Indio, entidad pública con sede en Río de Janeiro, ha subrayado que Merong Kamaka fue "un defensor de los saberes ancestrales del buen vivir indígena y un militante en defensa del territorio de su pueblo y de varios otros, como los Kaingang, Xokleng y Guaraní. En octubre de 2021, lideró a familias indígenas en la recuperación de un local ubicado en el municipio de Brumadinho, entonces dijo que sintió la necesidad de regresar a sus tierras ancestrales para protegerlas de la destrucción que constantemente las devasta y amenaza. "Los pueblos indígenas cargan con una carga histórica de sufrimiento. Necesitamos demostrar que no somos unos privilegiados. Somos parte del pueblo que sobrevivió a grandes masacres", declaró entonces, según ha señalado el Museo del Indio en un homenaje a través de su perfil en la red social Facebook.