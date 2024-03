Grifols lidera las caídas del Ibex 35 con un descenso del 5%, a la espera de sus cuentas auditadas

Las acciones de Grifols se desplomaban este martes en Bolsa más de un 5% cercanas las 10.00 horas, después del nuevo ataque de los bajistas recibido y a la espera de la publicación de sus cuentas auditadas por KPMG, cuyo plazo vence este viernes, 8 de marzo. Así, la firma de hemoderivados lideraba los descensos del Ibex 35 con una caída del 5,74%, hasta los 7,618 euros por acción. En concreto, los fondos bajistas han vuelto a la carga contra Grifols y, en ese sentido, la firma AKO Capital ha comunicado que el pasado viernes tomó una posición corta sobre el 0,59% de la compañía catalana, en tanto que el día pasado 8 de enero (día anterior al que Gotham City publicó su informe contra la empresa) abrió una posición equivalente al 0,41%. De su lado, el fondo Qube Research & Technologies, que notificó el jueves pasado que elevó su posición corta sobre Grifols hasta el 1,62% del capital -desde el 1,32% anterior-, ha señalado que, con efecto del pasado viernes, redujo la posición al 1,46%. En general, el fondo ha ido elevando su apuesta contra la cotización de la empresa desde que a finales de enero abriera una posición corta del 0,5%. Por su parte, el fondo Millenium reapareció en el capital social de Grifols el pasado jueves con una posición corta del 0,5% sobre el capital, después de que esa semana la empresa de hemoderivados publicara sus cuentas no auditadas. El fondo ya decidió volver a operar apostando por una caída de las acciones a mediados de enero, después de que Gotham City Research publicara el primer informe donde cuestionaba ciertos aspectos contables y de gobernanza de Grifols. En concreto, Millenium abrió un corto del 0,5% del capital, similar a la posiciones cortas que ha tenido en el pasado, incluso antes del informe de Gotham. La posición corta se construyó el 29 de febrero, coincidiendo con la publicación de las cuentas de Grifols. De su lado, WorldQuant mantiene un corto del 0,49%. En los últimos días ha ido variando su porcentaje, pero siempre se ha mantenido en el entorno del medio punto porcentual. Por otro lado, Capital Research and Management Company ha reducido su participación del 5,104% al 4,600% en el capital social de Grifols, según consta en los registros de la CNMV. El fondo cuenta con más de 19.601.000 acciones de la empresa española, lo que a precios actuales de mercado representa 156.415.000 euros. Por su parte, BlackRock ha aumentado su presencia del 4,189% al 4,309% en el capital social de la firma de hemoderivados. Así, la gestora de fondos controla más de 18,3 millones de acciones, lo que representa 147,9 millones de euros. TRIPLICA LA REMUNERACION DE SU CONSEJO Grifols ha comunicado que casi triplicó la remuneración de los miembros su consejo de administración y el personal de alta dirección de la compañía de hemoderivados en 2023, hasta un total de 22,3 millones de euros, antes de la ofensiva de Gotham. En concreto, de este importe, 17 millones de euros corresponden a la alta dirección y los 5,33 millones de euros restantes al consejo de administración, lo que supone un 156,3% más que en 2022 (6,2 millones de euros y 2,5 millones de euros), según figura en el informe anual de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la presentación de sus resultados no auditados. Así, los miembros del consejo de administración de Grifols con funciones ejecutivas --Thomas Glanzmann, Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu-- percibieron en 2023, antes de la ofensiva del fondo bajista Gotham City Research, 5,33 millones de euros, más del doble (+113,2%) que los 2,5 millones devengados en 2022. Por su parte, la alta dirección de la compañía, formada por 15 miembros --datos de 2022--, devengaron una remuneración global de 17 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 174,2% respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. El consejo de administración de la empresa de hemoderivados está formado, hasta la fecha, por doce miembros. En concreto, tres de ellos tienen cargos ejecutivos; seis, independientes; uno, dominical, y otro, externo. La firma ha explicado en declaraciones a Europa Press que la duodécima persona que completa su consejo es Nacho Abia. En este sentido, Abia figura temporalmente en la categoría de otros consejeros externos, a la espera de que pase a ser consejero ejecutivo una vez asuma el puesto de consejero delegado con efectos desde el 1 de abril. La compañía catalana ha subrayado que Glanzmann, Grifols Roura y Grifols Deu no cobran por ser miembros del consejo, sino que perciben su sueldo "por sus funciones ejecutivas", según han explicado las mismas fuentes a Europa Press, al tiempo que han precisado que el resto del consejo gana hasta 150.000 euros brutos anuales.