Gotzon Mantuliz, deslumbrante al hablar de su pequeña Vera

Tan solo seis días han pasado desde que el diseñador y modelo utilizara sus redes sociales para compartir una noticia muy especial: la llegada de su hija Vera. Lo hacía a través de una imagen de lo más tierna en la que se puede ver cómo la recién nacida le agarra el dedo en un gesto de lo más entrañable. Hoy, hemos podido hablar con él y descubrir cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida. A la salida de la grabación de 'El Desafío', le dábamos la enhorabuena por su nueva faceta como padre, momento en el que se le iluminaba la cara al recordar a su pequeña. Aseguraba encontrarse "muy contento, la verdad, y con mucha ilusión" además de reconocer que ha llegado a su vida en un momento muy especial "energía extra para afrontar este reto". Confesaba estar deseando salir de plató para poder reunirse con su hija. Aprendiendo a encontrar la conciliación familiar, le preguntábamos si ha aprovechado para pedirle consejo a Genoveva Casanova, quien conoce de primera mano cómo es la maternidad pero aseguraba que "No, no hemos hablado del tema, la verdad. No hemos hablado del tema". Aunque todavía están en el comienzo del programa, Gotzon Mantuliz aseguraba estar muy feliz de compartir plató con Victoria Federica, Genoveva Casanova y Manuel Díaz 'El Cordobés'. "Sí, la verdad que como compañeros estoy encantado. hay muy buen equipo y nos llevamos todos muy bien" comentaba a la prensa. Al preguntarle acerca de si Victoria Federica les ha pedido que se dirijan a ella de alguna forma en especial, respondía: "No, no nos ha pedido nada, la verdad, como una persona más del equipo".