Eugenia Martínez de Irujo apoya a Genoveva Casanova como concursante de reality

Cuatro meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova no ha tenido más remedio que abandonar su 'escondite' para cumplir sus compromisos profesionales. Hace un año se comprometió a convertirse en concursante de la quinta edición de 'El Desafío' y, demostrando que es una mujer de palabra, ha cumplido con su acuerdo. Una noticia que se hacía pública coincidiendo con el arranque de las grabaciones del popular programa de Atresmedia, en las que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo está haciendo lo imposible para no ser captada por las cámaras; y tras ocultarse bajo una manta el primer día de rodaje -dejando a todos sin palabras con su surrealista actitud, optaba por esconderse en el maletero de un coche, logrando así su objetivo de pasar desapercibida. ¿Dará en algún momento la cara? Un comportamiento que ha desatado numerosas críticas y sobre el que se ha pronunciado su excuñada Eugenia Martínez de Irujo, con la que siempre ha tenido una buena relación. Aunque la duquesa de Montoro reconoce que no ha visto nada de la llamativa estrategia de Genoveva para que las cámaras no la graben, sí ha asegurado que le parece "muy bien" que la mexicana haya decidido reaparecer tras el escándalo con Federico de Dinamarca en uno de los programas de mayor audiencia del momento, por lo que no ha dudado en mostrarle su apoyo.