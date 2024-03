El primer ministro de Bulgaria presenta su dimisión en el marco del acuerdo con su socio de gobierno

El primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, ha presentado este martes su dimisión ante el Parlamento en el marco del acuerdo alcanzado entre los dos partidos mayoritarios para formar gobierno tras las elecciones de abril de 2023, que incluía la figura de un primer ministro rotatorio. Fuentes cercanas al asunto han indicado que el Parlamento ha recibido la carta de dimisión, si bien está previsto que el mandatario búlgaro se dirija a la nación a las 19.00 (hora local). Estaba previsto que el mandatario dejara el cargo en manos de la ministra de Exteriores, Mariya Gabriel, tras finalizar su mandato, según informaciones de la cadena BTV. Los socios de coalición consideran la medida como una señal de que Denkov está manteniendo su promesa de ceder el cargo a Gabriel, por lo que su mandato habría finalizado tras nueve meses al frente del Gobierno. La Constitución y el Reglamento del Parlamento no estipulan un plazo fijo para votar la dimisión del primer ministro y su Gabinete. El pasado mes de enero, el propio Denkov aseguró que no habría cambios entre los ministros a menos que fuese estrictamente necesario y se mostró contundente a la hora de no revelar nombres de ministros de debieran abandonar su cargo. Los dos mayores partidos de Bulgaria, el partido conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) y la coalición reformista PP-BD, formada por Continuamos el Cambio y Bulgaria Democrática, acordaron gobernar juntos con un primer ministro rotatorio, una medida adoptada en un intento por desbloquear la política búlgara, que había sido sometida a cinco elecciones parlamentarias en tan solo dos años.