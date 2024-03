El novio de Anabel, de lo más sonriente tras su reencuentro con Mariló, su jefa e íntima amiga de Isabel Pantoja

Disfrutando de su relación con Anabel Pantoja lejos de los focos, David Rodríguez se ha visto rodeado de cámaras después de las imágenes de Isabel Pantoja paseando de lo más cómplice por Córdoba con su amiga Mariló de la Rubia, que casualidades de la vida -o no tanto, ya que el fisioterapeuta conoció a la tonadillera, y a su sobrina gracias a esta mujer- es la jefa del novio de la influencer. Por tanto, gracias a los momentos que ha compartido con ambas -ya que acompañó a la cantante durante su gira por Estados Unidos- se presupone que es una de las personas que más detalles podría dar sobre la amistad entre la viuda de Paquirri y la gerente de la clínica oftalmológica donde él ofrece sus servicios de fisioterapeuta. Sin embargo, demostrando su lealtad al clan Pantoja -ya que a pesar de que su relación con Anabel dura ya un año, todavía no le hemos escuchado revelar ningún detalle íntimo sobre la colaboradora- David no suelta ni prenda. Y de lo más sonriente tanto a su llegada a su puesto de trabajo como al abandonarlo después de pasar varias horas con Mariló, ha dejado en el aire cómo se encuentra, si ha hablado con Isabel Pantoja y cómo se han tomado las especulaciones sobre su amistad, que se remonta a hacer más de 20 años.