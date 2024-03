El Gobierno de México confirma más de 20 de solicitudes de protección a candidatos para las próximas elecciones

El Ministerio de Seguridad de México ha confirmado este martes que una veintena de candidatos a cargos públicos en las próximas elecciones federales han solicitado protección, después de que en los últimos cuatro meses se hayan registrado al menos 17 asesinatos de aspirantes a puestos en gobiernos locales. La ministra de Seguridad, Rosa Icela, ha detallado que son 23 las solicitudes que han recibido hasta la fecha, entre ellas la de los tres aspirantes a la Presidencia de México. "Ya cuentan con protección", ha dicho. "También tenemos tres solicitudes de candidatos a los gobiernos de los estados, siete de competidores al Senado y diez de quienes buscan una diputación federal", ha añadido Icela, quien ha recordado que corresponde a los gobiernos estatales y municipales velar por la seguridad de quienes aspiran a puestos de carácter local. Icela ha señalado, no obstante, que el Gobierno Federal podría "analizar" las peticiones de protección de los aspirantes en las elecciones locales que se celebran en paralelo a las generales, informa el 'El Universal'. La ministra ha estado presente este martes en la habitual rueda de prensa matutina que concede el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En la de este martes, ha rechazado las afirmaciones de la Conferencia Episcopal mexicana advirtiendo de un posible "retroceso democrático" en estos comicios. "Estoy de acuerdo en que por el bien de todos, primero la democracia (...) aunque no estoy de acuerdo en que vaya a haber retroceso democrático, yo respeto ese punto de vista. No estoy de acuerdo, pero lo respeto. Y tiene todo el derecho de manifestarse", ha dicho el presidente mexicano. López Obrador ha concedido que estas elecciones no se celebran en el mejor escenario posible, tal y como denunció la Iglesia Católica, ya que "no se puede después de siglos de opresión, injusticias, privilegios, corrupción, de la noche a la mañana cambiar esa realidad". López Obrador ha optado que su Gobierno no polemizará ni con la Iglesia Católica, ni con ninguna otra autoridad religiosa "porque también eso podría ser una estrategia de los publicistas (...) amor y paz. Somos libres", ha zanjado.