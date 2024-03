El fondo soberano de Singapur, Temasek Holdings, estaría negociando su entrada en OpenAI, según 'FT'

El fondo soberano de Singapur, Temasek Holdings, se encontraría en conversaciones para invertir en la 'startup' OpenAI, creadora del motor GPT-4 que da soporte al 'chatbot' ChatGPT, en lo que supondría la primera inversión de un ente público en la empresa dirigida por Sam Altman. Según fuentes conocedoras del asunto recogidas por 'Financial Times', varios altos ejecutivos del fondo se habrían reunido con el consejero delegado de OpenAI. De su lado, otra fuente ha indicado que Temasek inicialmente se mostró interesada en la firma de capital riesgo de Altman, Hydrazine Capital, pero que las negociaciones abiertas conciernen ahora a la misma OpenAI. No obstante, dichas conversaciones serían preliminares y, si bien continúan avanzando, aún no se cerrado ningún acuerdo sobre el tamaño de la potencial inversión. Estos movimientos se producen mientras Altman trata de financiar el lanzamiento de sus propios semiconductores para permitir a OpenAI reducir su dependencia de los chips de última generación fabricados por Nvidia. Sin embargo, a pesar de que OpenAI ha incrementado en gran medida sus ingresos desde que ChatGPT salió al mercado en noviembre de 2022, la compañía aún opera con pérdidas ante los costes de construir físicamente las computadores y entrenar a los algoritmos que componen su 'producto estrella'.