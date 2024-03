El FC Barcelona crea la plataforma de contenidos Barça One

El FC Barcelona ha anunciado este martes la creación de una plataforma de contenidos audiovisuales y de 'streaming' gratuita, bajo el nombre de Barça One y que se estrenará en breve con un documental sobre el central uruguayo del primer equipo de fútbol Ronald Araujo. "Consciente de que el futuro del entretenimiento pasa necesariamente por la cultura y la producción audiovisual, el FC Barcelona da un paso adelante en este ámbito con la creación de Barça One, una nueva OTT gratuita de ámbito global", anunció el club. Barça One contará, según explicó la entidad, con la mejor selección de contenidos del mercado con temática Barça. "Un proyecto que democratiza los contenidos audiovisuales del club ofreciéndolos gratis, a escala global, como nunca se había visto hasta ahora", aportó. La plataforma verá la luz en las próximas semanas y es una "evolución natural y necesaria" de Barça TV+, que materializa la apuesta del club por crear un proyecto de referencia en la industria del entretenimiento. En streaming y de acceso gratuito, con publicidad, no será necesario un registro. Pero en la plataforma también existirá una modalidad de pago para evitar los anuncios, a la que los socios y socias del FC Barcelona tendrán acceso gratuito. Barça One dispondrá de más de 1.500 horas de vídeo, con contenido de archivo producido durante la etapa de Barça TV --partidos, programas, reportajes o contenidos históricos-- y una nueva oferta de programación con toda la actualidad, a través de programas en directo, ruedas de prensa y producciones originales. "Esta nueva apuesta audiovisual también supondrá para el FC Barcelona una nueva vía para generar ingresos en todo el mundo y una oportunidad para difundir a la marca Barça en el contexto internacional", desveló el club. El primer contenido exclusivo de Barça One será 'Orígenes