EEUU destruye dos misiles de crucero antibuque de los hutíes tras el ataque contra un portacontenedores

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha destruido dos misiles de crucero antibuque de los rebeldes hutíes frente a las costas de Yemen después de que estos atacaran un buque portacontenedores con bandera liberiana que ha sufrido daños. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado que ha llevado a cabo los ataques ya que "presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y de la Armada estadounidense en la región", amparándose en que estas medidas buscan proteger la libertad de navegación. La destrucción de los misiles se ha producido a las 20.00 horas (hora local), mientras que entre las 15.50 y las 16.15 horas la insurgencia ha disparado dos misiles contra el barco 'M/V MSC SKY II', de propiedad suiza y con bandera de Liberia, que transitaba por las aguas del golfo de Adén. "Uno de los misiles ha impactado provocando daños. Los informes iniciales indican que no hubo heridos, el barco no ha solicitado asistencia y ha continuado su camino", reza un comunicado del CENTCOM. Además, sobre las 2.15 horas, los hutíes dispararon un misil balístico antibuque hacia el sur del mar Rojo, aunque ha impactado en el agua sin producir daños ni lesiones. El portavoz militar de los hutíes, Yahia Sari, ha señalado que el ataque contra 'MSC SKY II', que ha señalado que es israelí, ha sido "preciso y directo", en una operación horas después de lanzar varios misiles y drones contra buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo. "Las Fuerzas Armadas Yemeníes confirman que seguirán impidiendo la navegación israelí o las que se dirijan a los puertos de la Palestina ocupada hasta que cese la agresión y se levante el asedio al pueblo palestino en la Franja de Gaza, y que no dudarán en llevar a cabo más operaciones militares contra todos los objetivos hostiles", ha declarado. Sari ha sostenido que estas operaciones confirman la capacidad militar de atacar "simultáneamente" buques de guerra y embarcaciones comerciales, en un aumento de sus operaciones en la región "hasta que cese la agresión y el asedio al pueblo palestino en la Franja de Gaza". Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han amenazado con atacar los buques estadounidenses y británicos que se encuentran en la zona en respuesta a los bombardeos de las últimas semanas contra Yemen, que, según Washington y Londres, buscan impedir las operaciones de los rebeldes y garantizar la libertad de navegación en la región.