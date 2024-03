Del estreno de Nolan al récord de Scorsese: el óscar a mejor director dará que hablar

Los Ángeles (EE.UU.), 5 mar (EFE).- Tras triunfar en toda esta temporada de premios, el británico Christopher Nolan ('Oppenheimer') parte como gran favorito para alzarse con el Óscar en la categoría de mejor director durante la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood, previstos para este domingo, 10 de marzo.

A pesar de su dilatada trayectoria, se trataría de la primera estatuilla de Nolan, que, entre otros oponentes, se enfrentará a un Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon' o 'Los Asesinos de la Luna') que llega tras batir el récord de ser el cineasta vivo más nominado al óscar a mejor director con diez candidaturas en toda su carrera.

El ganador del eunuco dorado en esta categoría por 'The Departed' ('Los Infiltrados', 2006) consiguió en esta edición su décima mención, superando las nueve con las que empataba con Steven Spielberg hasta ahora. William Wyler ('Ben-Hur', 1959), fallecido en 1981, lidera esta clasificación histórica con doce nominaciones.

Basada en el libro del periodista David Grann, publicado en 2017, 'Killers of the Flower Moon' versa sobre el brutal asesinato de miembros de la tribu nativa estadounidense Osage durante la década de 1920 en una zona rica en petróleo del estado de Oklahoma (Estados Unidos).

Aunque todas las quinielas apuntan a que Nolan, que ya ganó el Globo de Oro a mejor director este año, repetirá en los Óscar con su cinta sobre el físico teórico Robert J. Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica, también hay posibilidades de éxito para otro cineasta.

Se trata del griego Yorgos Lanthimos, que cuenta en total con cuatro nominaciones previas y una de ellas en el apartado de mejor director por 'The Favourite' ('La Favorita', 2019).

En aquella ocasión no tuvo éxito, pero busca reivindicarse este curso con la película de ciencia ficción 'Poor Things' ('Pobres Criaturas'), que está inspirada en la novela homónima de Alasdair Gray y cuenta la historia de una mujer que, al estilo Frankenstein, fue resucitada después de trasplantarle el cerebro de su feto.

Lanthimos podría ser una de las sorpresas de la noche si consigue imponerse gracias a un filme que ya fue galardonado como la mejor película de comedia en los Globos de Oro 2024.

La terna de nominados la completan Jonathan Glazer ('The Zone of Interest' o 'La Zona de Interés') y Justine Triet ('Anatomy of a Fall' o 'Anatomía de una caída').

El director británico, detrás de 'Sexy Beast' (2000), 'Birth' ('Reencarnación', 2004) o 'Under the Skin' (2013), debutará en unos premios de la Academia de Hollywood de la mano del drama 'The Zone of Interest', que narra la supuesta vida idílica de un oficial nazi en una casa ajardinada al lado del campo de concentración de Auschwitz.

En la misma situación está la cineasta francesa, ganadora del premio al mejor cortometraje en la Berlinale de 2013 por 'Two Ships', gracias al thriller 'Anatomy of a Fall' y su retrato de una escritora que busca probar su inocencia tras el asesinato de su marido en misteriosas circunstancias.

La gran ausencia en las nominaciones a mejor director este año fue la estadounidense Greta Gerwig, creadora de la primera y muy popular versión de 'Barbie' en formato no animado.

La Academia de Hollywood no la consideró finalmente y esta decisión generó todo un aluvión de críticas por una presunta falta de inclusión en las decisiones de la institución.