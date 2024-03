Bolaños respalda a Armengol, defiende que no aparece en los autos del caso Koldo y pide al PP que "no manche su nombre"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado este martes a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, defendiendo que no está mencionada en los autos de la investigación del 'caso Koldo' y reclamando al PP que "no manche su nombre". Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado, después de que Armengol realizara una declaración este mismo martes sobre el 'caso Koldo' y de que el PP haya registrado un escrito pidiendo su dimisión. "Me repugna la corrupción, pero me repugna también que se manche injustamente el nombre de personas que son honradas. Y, mire, hay personas de su partido político que están mencionados en esos autos y a mí no se me ocurre manchar su nombre. No se me ocurre. Dejemos trabajar a la Fiscalía, dejemos trabajar a la Policía Judicial, dejemos trabajar a los jueces y magistrados de este país, que la investigación avance", ha proclamado Bolaños. ((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))