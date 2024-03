Bayer aparca al menos 2 o 3 años su posible escisión para abordar los retos de la empresa

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha descartado por el momento la escisión de sus negocios, aunque no ha cerrado la puerta a tal posibilidad en el futuro, subrayando que durante los próximos 24 a 36 meses la multinacional centrará sus esfuerzos en reforzar su cartera farmacéutica, abordar litigios, reducir deuda e implementar su nuevo modelo operativo de propiedad compartida dinámica (DSO) para mejorar el desempeño. "Nuestra respuesta es 'ahora no', y esto no debe malinterpretarse como 'nunca'", ha afirmado este martes el consejero delegado de Bayer, Bill Anderson, al referirse a la cuestión de la estructura de la empresa y una posible escisión del grupo. "Por supuesto, mantendremos la mente abierta", ha añadido. Sin embargo, dado el muy limitado margen de maniobra de la compañía, el ejecutivo ha indicado que la "prioridad" durante los próximos "24 a 36 meses" es afrontar los retos de Bayer, impulsar el desempeño y crear flexibilidad estratégica, en relación con la pérdida de exclusividades y de la cartera de productos farmacéuticos en EE.UU., así como los litigios a los que se enfrenta la empresa, los altos niveles de endeudamiento y una burocracia jerárquica que bloquea el progreso. En esta línea, Bayer estará totalmente centrada en los clientes y los productos, y cada uno de sus negocios será más ágil y eficaz, ha explicado Anderson, añadiendo que las medidas que se implementarán supondrán una reducción de 2.000 millones de euros en costes organizativos anuales a partir de 2026. Asimismo, para reducir los riesgos legales y la incertidumbre relacionada, la empresa está actualizando su estrategia y aplicando nuevos enfoques tanto dentro como fuera de los tribunales. Por otro lado, Bayer también abordará su deuda con la intención de avanzar hacia una calificación 'A' mediante un crecimiento rentable, así como una modificación planificada de su política de dividendos, recordando que se ha propuesto pagar el mínimo legal durante tres años. El pasado 19 de febrero, Bayer anunció que rebajrá su dividendo correspondiente al ejercicio fiscal 2023 hasta los 0,11 euros, un 95,4% menos que el año previo, tras "revisar las prioridades de la compañía en cuanto a la asignación de capitales" con el objetivo de reducir su deuda. En cuanto a sus resultados, Bayer espera generar ventas de entre 47.000 y 49.000 millones de euros en 2024 y anticipa un resultado bruto de explotacion (Ebitda) antes de extraordinarios de 10.700 a 11.300 millones en un base ajustada por moneda. Asimismo, la compañía espera lograr unas ganancias básicas por acción de 5,10 a 5,50 euros, ajustado el tipo de cambio, frente a los 6,39 euros de 2023, y un flujo de caja libre de 2.000 a 3.000 de euros, mientras que espera que la deuda financiera neta a finales de 2024 oscile entre 32.500 y 33.500 millones de euros.