Argüello y Cobo salen a saludar a víctimas de abusos y les comunican que les recibirán

Los nuevos presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello y José Cobo, han salido este martes a saludar a representantes de víctimas en la Iglesia que desde ayer se concentran frente a la sede de la CEE, donde se celebra la 124 Asamblea Plenaria de los obispos. Según han señalado a Europa Press las víctimas, los prelados se han comprometido a a escucharles en un encuentro, aunque no se ha fijado una fecha. En concreto, se encontraban presentes portavoces de Justice Initiative, Asociación Víctimas de Abusos y Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR). En el saludo conjunto a los periodistas tras su elección, Cobo ha asegurado que han "recogido" la protesta y ha recalcado la línea de "transparencia" que sigue la Iglesia. "También una línea que lleva la conferencia durante estos años, en todo lo que significa la transparencia, todo lo que significa cambiar también nuestra cultura y tener una voz de esperanza en nuestra cultura poniendo la centralidad de la víctima, no tanto los números ni los datos, sino la centralidad de cada víctima y la escucha de cada víctima", ha afirmado. Por su parte, la directora de Justice Initiative, Ana Cuevas, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que no hay fecha prevista para el encuentro, pero que "por lo menos" saben que lo habrá. "Lo que estamos pidiendo es que realmente empiecen a tomarse los números en serio y que realmente actúen. Queremos una petición de perdón individualizada, porque no nos sirven los perdones genéricos. Necesitamos también una serie de reparaciones, porque las víctimas tienen muchos daños y esos daños hay que tratarlos, y además tiene que haber una reparación, una indemnización, un acompañamiento y se tiene que reconocer la verdad de lo que ha ocurrido", ha añadido. Igualmente, Amor Maqueda, otra de las portavoces, ha explicado que quieren visibilizar que "en las familias también hay muchísimos casos" y que de ello "no se habla nunca". "Cuando pasa en los otros ámbitos, tanto en el eclesiástico como en el escolar, como en el deportivo, pues sí que es muy fácil reconocer que al niño le pasa algo, que de repente no quiere ir a la actividad, que de repente no quiere ir al colegio, pero en el ámbito familiar es muy difícil de detectar que al niño le está pasando algo", ha expuesto.