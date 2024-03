Ancelotti y Camavinga salen en defensa de Bellingham

Madrid, 5 mar (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, y el centrocampista Eduardo Camavinga, salieron en defensa de Jude Bellingham tras la expulsión sufrida en Mestalla por su airada protesta una vez finalizado el encuentro, que definieron como "equivocada" y "muy rara".

"No he hablado con Jude, no necesito hablar de este asunto", aseguró Ancelotti. "Es un jugador que lo da todo en el campo y lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja del otro día creo que ha sido equivocada porque tenía un poco de frustración, pero no ha realizado ningún tipo de insulto", argumentó.

En la misma línea se expresó el francés Camavinga, que no entendió lo ocurrido y espera que no haya un castigo para Bellingham que le impida jugar los próximos partidos de LaLiga.

"No entiendo esta sanción porque él no ha insultado a nadie. Vamos a ver qué pasa", reconoció Camavinga, que mostró su sorpresa por el pitido final de Gil Manzano en pleno centro que acabó en gol del Real Madrid y que no subió al marcador.

"Se vio lo que ha pasado, es una cosa muy rara que no he visto nunca en el fútbol. Es una cosa muy muy rara", opinó.