Álvaro Soler, el divertido vídeo con el que ha anunciado que va a ser padre junto a la modelo Melanie Kroll

Álvaro Soler y la modelo Melanie Kroll van a ser papás. Una feliz noticia que los protagonistas han contado a sus seguidores con un divertido y tierno vídeo que han publicado en Instagram en el que la alemana ya presume de una incipiente barriguita de embarazada. Tras darse el 'sí quiero' en una boda íntima y secreta en Alemania en junio de 2023 -que el cantante de 'Tu cintura' reveló del mismo modo que ahora ha hecho con su futura paternidad, por sorpresa y a través de sus redes sociales- la pareja ha decidido ampliar la familia y será en tal solo unos meses cuando se conviertan en padres de su primer hijo, un bebé muy deseado (por lo que parece) cuyo sexo y fecha de nacimiento no han desvelado por el momento. Y la manera de compartirlo con sus fans no ha podido ser más especial. Un vídeo en el que ambos aparecen tomando un café con el mar de fondo cuando Álvaro abre un periódico en cuya portada podemos ver la gran noticia: "Baby Nº 1 cooming soon" ("Bebé numero 1 en camino") con una ecografía del pequeño. Mirándose con complicidad e infinita ternura, Melanie se levanta y muestra su abultada tripa, que el artista acaricia con una gran sonrisa. Fue en verano de 2022, un año después de su ruptura con Sofía Ellar, cuando el cantante de 'Bajo el mismo sol' confirmó públicamente su relación con la modelo de 26 años, con la que vive a caballo entre España y Alemania, y con la que mantiene una discreta y sólida historia de amor a la que ahora, 9 meses después de darse el 'sí quiero', pondrán el broche de oro con su primer hijo en común. ¡Muchas felicidades!